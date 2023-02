Hat ein Taxi-Fahrer in Winnenden eine Kundin sexuell belästigt? Verhandlung am Amtsgericht

Hat ein Taxi-Fahrer eine Kundin auf dem Weg nach Höfen sexuell belästigt? Eine 27-jährige Zeugin hat genau darüber im Waiblinger Amtsgericht berichtet. Während der Befragung durch Richter Fabian Lindner und den Verteidiger, Rechtsanwalt Behjar Fozouni, zu der sie extra von ihrem aktuellen, weiter entfernten Wohnort angereist war, kämpfte sie wiederholt sichtlich darum, Haltung zu wahren. Der vermeintliche Taxi-Lenker indes bestreitet, dass er die Fahrt je angetreten hat.

An einem Juliwochenende des vergangenen Jahres, berichtete die Frau in der Verhandlung, habe sie mit Freunden in Winnenden ein Fest besucht. Anschließend hätten sie den Tag noch gemeinsam in einer Wirtschaft ausklingen lassen.

Gegen drei Uhr habe sie heimgewollt, ihr Freund dagegen wollte noch etwas bleiben. Er habe sich die Karte eines Winnender Taxiunternehmens geben lassen, damit er telefonisch für sie ein Taxi rufen konnte. Die Dienste dieses Unternehmens habe sie früher schon in Anspruch genommen, und das Telefongespräch wurde auf der Anrufliste des Mobiltelefons gespeichert.

Neben dem Fahrer auf dem Vordersitz Platz genommen

Als das Taxi dann eintraf, habe sie neben dem Fahrer auf dem Vordersitz Platz genommen. Während der Fahrt nach Höfen habe man sich über belanglose Dinge unterhalten, „ein höflicher Austausch, nichts Unangemessenes und auch nur wenig, da der Fahrer nur bruchstückhaft die deutsche Sprache beherrschte“.

Am vereinbarten Ziel, einer Bushaltestelle in Höfen, habe sie gefragt, was sie zu bezahlen habe. Daraufhin habe er das Taxameter ausgeschaltet und gesagt: „Gib mir, was du willst.“

Frau schildert dem Richter ihren Ekel

Er habe seine Hand auf ihren nackten Oberschenkel gelegt und diesen gestreichelt. Dann habe er den Arm um ihre Schulter gelegt und versucht, sie an sich heranzuziehen. Gleichzeitig habe er seinen Kopf ihrem genähert.

Auf Nachfrage des Richters berichtete sie, sie habe dabei Ekel verspürt. „Wenn man mich berührt und streichelt, ohne dass ich es will, Männer, die nicht in meinem Alter sind, das ist eklig!“, versuchte sie zu erklären. Sie habe sich herausgewunden, woraufhin er erklärte, er fahre sie jetzt direkt zur Wohnung ihres Freundes in Baach.

Auf die Frage des Verteidigers, warum sein Mandant ihrer Ansicht nach weitergefahren sei, mutmaßte die Zeugin: „Wahrscheinlich war meine Haltung ausreichend abweisend.“

Zeugin hat sich machtlos und ausgeliefert gefühlt

Es sei eine für sie nicht alltägliche Situation gewesen, versuchte sie das Geschehene zu erklären. Sie habe sich machtlos und ausgeliefert gefühlt, nur noch gedacht, sie müsse doch für die Fahrt bezahlen. Auf den Gedanken, auszusteigen, sei sie gar nicht gekommen. Als das Taxi schließlich in der betreffenden Straße ankam, habe sie deshalb mehrfach gefragt, was sie bezahlen müsse.

Die Antwort habe wieder gelautet: „Gib mir, was du willst.“ Daraufhin habe sie dem Fahrer zwanzig Euro in die Hand gedrückt, er habe ihr fünf Euro Wechselgeld gegeben, dann sei sie ausgestiegen und, nachdem das Taxi gewendet hatte und weggefahren war, in die Wohnung ihres Freundes gegangen.

Am nächsten Tag hat die Frau bei der Polizei Anzeige erstattet

Am nächsten Tag habe sie sich dann nach einigem Überlegen dazu entschlossen, bei der Polizei Anzeige zu erstatten, „nicht zuletzt aus der Verpflichtung heraus, anderen, womöglich jüngeren oder gar alkoholisierten Frauen, die noch weniger damit umgehen könnten, ein derartiges Erlebnis zu ersparen“, erklärte sie ihren Entschluss.

Der Polizeibeamte des Winnender Reviers, der die Anzeige bearbeitet hatte, berichtete, er habe sich im Rahmen seiner Nachforschungen mit dem Taxiunternehmen in Verbindung gesetzt. Die Chefin habe erklärt, dass zur fraglichen Zeit keine Fahrt von Winnenden nach Höfen-Baach protokolliert worden ist. Aufgrund der Personenbeschreibung komme jedoch nur einer ihrer Fahrer in Betracht. Diesen Fahrer identifizierte die junge Frau sowohl der Polizei gegenüber anhand von Fotos wie auch bei der Gegenüberstellung im Gerichtssaal.

Der 54-jährige, wegen sexueller Belästigung angeklagte Fahrer, gegen den bereits vor einigen Jahren wegen eines ähnlichen Vorwurfs in Schwaikheim ergebnislos ermittelt worden war, berichtete der Beamte weiter, habe bei der Vernehmung auf dem Revier bestritten, die Fahrt überhaupt durchgeführt zu haben. Er habe zu der fraglichen Zeit mit drei Kollegen vor dem Winnender Bahnhof auf Kundschaft gewartet.

Der Verteidiger des Angeklagten beantragte, zwei dieser Kollegen, die für dasselbe Taxiunternehmen tätig sind wie der Angeklagte, und die Chefin des Unternehmens als Zeugen zu befragen. Dafür setzt das Gericht die Verhandlung am Donnerstag, 16. Februar, um 15 Uhr fort. In Anbetracht der kurzen Frist wandte sich Richter Lindner über die Dolmetscherin an den Angeklagten und bat ihn, auf die Zeugen einzuwirken, dass sie auch tatsächlich im Gerichtssaal erscheinen. Dies liege ja letztendlich in seinem Interesse.