Hat ein Winnender seine Ex-Freundin geschlagen oder „nur“ mit ihr gerangelt?

Was genau ist im Oktober des vergangenen Jahres in einer Winnender Wohnung geschehen? Hat ein 20-Jähriger seine damalige Freundin nach einem Streit mit der Faust geschlagen, so dass sie danach Schwellungen im Gesicht davongetragen, zudem an der Lippe geblutet hat? Hat er ihr wenige Tage später gedroht, dass er sie umbringt, wenn sie ihn nicht beim Messengerdienst Whatsapp entsperrt? Mit diesen Fragen befasste sich jüngst das Waiblinger Amtsgericht um Richter Blattner.

Angeklagter erscheint mit Verspätung

Mit einem breiten Grinsen, offensichtlich bestens gelaunt, allerdings mit etwas mehr als fünf Minuten Verspätung betrat der Angeklagte den Gerichtssaal, in dem sich neben Richter und Staatsanwalt auch eine Jugendgerichtshelferin befunden hat.

Der Staatsanwalt verlas die Anklageschrift, wonach der junge Mann seine Freundin erst auf ein Bett geschmissen haben soll, sie dann mit Faustschlägen malträtiert hat. Knapp zwei Wochen später dann soll er sie vom Smartphone seiner Mutter aus kontaktiert haben, weil sie seine Handynummer gesperrt hatte. Dort soll er gedroht haben, die Frau zu töten, wenn sie ihn nicht entblocke.

Momentan jobbt der heute 21-Jährige an Werktagen in einer Metzgerei, wo er den Mindestlohn verdient. Zuvor hat er seinen Hauptschulabschluss, im Anschluss ein Freiwilliges Soziales Jahr gemacht. Eine folgende Ausbildung hat er jedoch nach kurzer Zeit abgebrochen.

Ex-Freundin kann sich nicht erinnern

„Was ist an jenem Tag mit deiner damaligen Freundin passiert?“, fragte Richter Blattner den 21-Jährigen auf der Anklagebank zur Sache. Die Geschichte sei schon etwas länger her und aus einem Beziehungsstreit entstanden. „Genauso, wie sie es gesagt hat, war es nicht. Aus einem Streit entwickelte sich eine Rangelei, wir wurden beide immer aggressiver“, erinnert sich der 21 Jahre alte Winnender. Möglicherweise habe er sie bei der Rangelei dann auch im Gesicht getroffen, jedenfalls aber nicht absichtlich. „Und wie erklärst du dir dann die blutige Lippe deiner damaligen Freundin?“, hakte Blattner nach. Auch dafür hatte der Mann eine Erklärung. „Als ich den Raum verlassen habe, habe ich eine Plastikflasche in die Hand genommen, es war noch ein bisschen Wasser drin. Die Flasche habe ich nach ihr geworfen und sie am Kinn getroffen“, erklärte er. Wie lange er inzwischen von seiner Freundin schon getrennt ist, das konnte der Mann nicht sagen, vermutete etwa seit Anfang des Jahres. Man habe die Sache ausgeräumt, sei miteinander befreundet. Auch die Beleidigungen und Drohungen über Whatsapp („Ich stech dich ab“, „ich bring dich um“) seien inzwischen aus der Welt geschafft.

Ähnlich schilderte auch die Ex-Freundin des Angeklagten die Geschehnisse, wenngleich sie auf die Fragen von Richter Blattner meist antwortete, dass sie sich nicht mehr richtig erinnern könne. Als er die Chatprotokolle verlas, fing sie gar an zu lachen.

Strafe nach Jugendstrafmaß

Für den Staatsanwalt war klar, dass der Angeklagte nicht nach Erwachsenenstrafmaß verurteilt werden könne, unter anderem, weil er noch keinen reifen Eindruck machte, zudem bei den Eltern wohnt und keine Ausbildung auf die Reihe bekommen hat. Forderung: eine Geldstrafe in Höhe von 1000 Euro. Nach kurzer Bedenkzeit pflichtete Richter Blattner dem Staatsanwalt bei. Der 21-Jährige muss nun, verteilt auf vier Raten, 1000 Euro an die Bewährungshilfe in Stuttgart bezahlen.