Schon wieder Vandalismus, möchte man sagen. Denn in der Innenstadt geschieht dies in diesem Jahr bereits zum wiederholten Mal. In der Nacht zum Dienstag, 8. Februar, haben Unbekannte in Winnenden am Adlerplatz und auf der Marktstraße randaliert (wir haben berichtet). Beschädigt haben die Täter Blumenkübel. Sachschaden: rund 1500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei (0 71 95/69 40) entgegen.

Besonders angetan haben es den Tätern dabei offenbar Blumenkästen. Die Fälle ähneln sich: