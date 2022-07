Haus Elim: Große Pläne für Campus mit Pflegeheim und Wohnungen in Winnenden

Der Bau der neuen Zentrale in Schwaikheim ist in vollem Gange, da überraschen die Verantwortlichen von Haus Elim mit dem nächsten Großprojekt: Am Ostrand von Winnenden, direkt am Aldi und dem neuen Wohngebiet, soll ein fast ein Hektar großer Pflege-Campus entstehen – mit Pflegeheim, betreutem Wohnen, einer Tagespflege, Kinderbetreuung und Personalwohnungen. Aus Leutenbach soll die Zentralküche an die Schorndorfer Straße verlegt werden.

Die Stadt Winnenden hatte der Haus-Elim-Leitung den Vorschlag unterbreitet, an den Winnender Stadtrand zu ziehen, nachdem sich ursprüngliche Pläne des Sozialwerks zerschlagen hatten, das ehemalige Sortimat-Areal in Birkmannsweiler für einen solchen Campus zu nutzen. Der Gemeinderat steht hinter dem neuen Standort. Das wurde in der jüngsten Sitzung vergangene Woche deutlich: Einstimmig drückten die Räte ihre grundsätzliche Zustimmung aus.

Doch auch am Stadtrand von Winnenden könnte sich eine Hürde auftun: Die Streuobstwiesen, auf denen die sieben neuen Gebäude entstehen sollen, befinden sich noch in Privatbesitz. Haus-Elim-Chefin Yvette Umbach hat die Grundstückseigentümer für Donnerstag zu einer Infoveranstaltung eingeladen. „Im Anschluss werden Gespräche geführt“, sagt sie unserer Redaktion. In trockenen Tüchern ist das Projekt also längst nicht.

50 Meter langer Gebäuderiegel entlang der Schorndorfer Straße

Erstmals vorgestellt wurde die städtebauliche Voruntersuchung des Stuttgarter Planungsbüros Steinhoff/Haehnel Architekten in der Gemeinderatssitzung vergangene Woche. Das rund einen Hektar große Plangebiet liegt zwischen der Schorndorfer Straße und der Bebauung an der Petristraße, grenzt außerdem an den Aldi-Parkplatz und das neue Wohngebiet „Nature8“. Die Erschließung könnte über die Aldi-Zufahrt an der Schorndorfer Straße erfolgen. Weil das Gelände von der Schorndorfer Straße bis zu den bestehenden Wohngebäuden nördlich der Petristraße um 17 Meter ansteigt, werden die Gebäude in der Höhe abgestuft geplant.

In einem 50 Meter langen Gebäuderiegel an der Schorndorfer Straße könnten die Zentralküche, eine Arztpraxis und/oder ein Angebot für Gesundheitssport unterkommen, darüber Mitarbeiterwohnungen. In weiteren Gebäuden sind eine Tagespflege, Kinderbetreuung, eine Pflege-WG und weitere Mitarbeiterwohnungen geplant. Ein weiteres Haus am Platz im Zentrum (in den Plänen ist unter anderem eine Boule-Bahn eingezeichnet) könnte ein Café und das Quartiersmanagement sowie betreutes Wohnen beherbergen. Weitere solche Wohnungen sind noch in zwei weiteren Wohnungen vorgesehen. In einem großen Gebäudekomplex, der nahe der Petristraße entstehen könnte, ist ein Pflegeheim geplant.

Der Bedarf an Pflegeplätzen wird weiter steigen

Im Gespräch mit unserer Redaktion sagt Yvette Umbach, der Campus sei am Bedarf orientiert geplant worden. In vielen Bereichen herrsche ein „hoher Nachfragedruck“. Das Dezernat für Soziales, Jugend und Bildung im Landratsamt prognostiziert für den Rems-Murr-Kreis eine Zunahme der Pflegeleistungsempfänger um 13,2 Prozent: Von 18,7 Tausend im Jahr 2025 auf 21,2 Tausend im Jahr 2035. Im Pflegeheim seien 45 Plätze vorgesehen, sagt Umbach, außerdem 27 betreute Wohnungen auf dem Campus. Mit den ambulanten Pflege-Wohngemeinschaften würde das Haus Elim neue Wege einschlagen. Ob die Tagespflege im Alten Krankenhaus weiterhin betrieben würde, oder ebenfalls auf den Campus ziehen soll, „das halten wir uns Stand jetzt noch offen“, so Umbach.

Fest steht hingegen: Das Haus Elim will attraktiver werden für Fachpersonal. Schließlich hat auch das Haus Elim mit dem Fachkräftemangel in der Pflege zu kämpfen – und potenzielle Mitarbeiter damit, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Immer wieder würde in Bewerbungsgesprächen die Frage nach der Wohnungslage gestellt. 27 Personalwohnungen könnten am neuen Campus entstehen. Acht solcher Wohnungen vermiete das Haus Elim bereits. „Das ist sehr attraktiv für die Mitarbeitenden“, sagt Umbach, die Wohnungen würden „deutlich unter dem Mietspiegel“ angeboten.

Wie viel der neue Campus kosten soll, dazu wollen Umbach und ihr Finanzmanager Michael Frank sich noch nicht äußern. Klar ist: Sollte er wirklich gebaut werden, handelt es sich um ein Millionenprojekt.

"Schade um den Hektar Streuobstwiese"

Das setzt zunächst die Bereitschaft der Grundstückeigentümer voraus, ans Haus Elim zu verkaufen. Trotz breiter Zustimmung im Gremium – dass dann weitere Grünflächen versiegelt würden, schmerzt den ein oder anderen Stadtrat. Die Lage sei „hervorragend“, aber es sei doch „schade um den Hektar Streuobstwiese“, sagte ALi-Fraktionschef Christoph Mohr in der öffentlichen Sitzung. Die FDP-Fraktionsvorsitzende Nicole Steiger blies ins selbe Horn: „Das ist eine gelungene Arrondierung, aber danach darf nichts mehr kommen!“ Schon gar keine weiteren Flächen für Parkplätze im Streuobstbestand, pflichtete Petra Schäftlmeier (CDU) ihr bei.