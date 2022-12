Haushalt 2023 in Winnenden verabschiedet: Rekord-Schulden und ernste Worte

Der Schuldenstand in Winnenden wird – zumindest nach heutiger Prognose – ein Rekordhoch erreichen: Bei 37,67 Millionen Euro Schulden im Jahr 2024 landete Kämmerin Martina Dolle schlussendlich. Bereits bis Ende 2023 steigt die Verschuldung auf 29,35 Millionen Euro an. Dolle hatte noch während der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend letzte offene Variablen im Haushaltsplan 2023 (inklusive Finanzplanung bis 2026) durch aktuelle Zahlen ersetzt. Trotz der düsteren Prognosen stimmte der Gemeinderat dem Zahlenwerk einstimmig zu – begleitet von sehr ernsten, teils drastischen Worten der Fraktionsvorsitzenden. Es folgen einige Zitate, unter anderem zu den Themen ...

... Eigenverantwortung

Thomas Traub (CDU): „Die finanzielle Entwicklung zwingt die Kommunen, sich auf das Wesentliche, die eigentlichen Pflichtaufgaben zu konzentrieren. Die Bürgerinnen und Bürger müssen wieder mehr Eigenverantwortung übernehmen (...). Eigenverantwortung wird bei den Vereinen, Organisationen und Kirchen gelebt (...). Unsere finanzielle Förderung für diese Strukturen ist formal sicher eine Freiwillligkeitsleistung - für uns aber unverzichtbar und wertvoll für unsere Stadt und unsere Gesellschaft.“

Nicole Steiger (FDP): „[Wir müssen] den Sozialstaat entschlacken, anstatt ihn weiter aufzublähen (...). Leider schreien viele Menschen nach Vater Staat, wenn es mal etwas rauer im Leben zugeht, und die Verantwortlichen geben dem Geschrei der vermeintlichen Masse oft nach. So verkommt ,der Staat‘ zu einem Götzen, der das Heil bringen soll und zu dienen hat, so wie es ein jeder will.“

... belastete Kommunen

Christoph Mohr (ALi): „Die Städte und Gemeinden, also wir, stehen in der Kette der Ebenen der öffentlichen Hand ganz unten und den Letzten beißen bekanntlich die Hunde.“

Andreas Herfurth (SPD): „Wir sind im Gemeinderat das eine oder andere Mal irritiert über Entscheidungen von Land und Bund. Wenn im Gemeinderat der Wunsch entstehen sollte, es wäre gut, diesen Unmut beispielsweise in Form einer Resolution zu äußern, dann sind wir dabei.“

Hans Ilg (FWV): „Sie erwarten, Herr Oberbürgermeister, dass es durch Hilfspakete von Bund und Ländern zu einer Entlastung des Kreishaushaltes kommt, die dann zu Teilen an die Kommunen weitergegeben wird. Wir sehen das nicht so optimistisch. Der Bund ist zwar bei seiner Haushaltsplanung mit Schaffung von ,Sondervermögen‘ und Ergänzungshaushalten zur Umgehung der Schuldenbremse sehr kreativ, am Ende steht aber eine drastische Neuverschuldung der öffentlichen Haushalte.“

Nicole Steiger (FDP): „Den Kommunen werden seit Jahren immer mehr Aufgaben aufgebürdet, man denke nur an den Ausbau der Kleinkindbetreuung und die Kindergartenumstellung von einstmals halbtags auf mittlerweile ganztags; den Ausbau der Schulkindbetreuung oder die Unterbringung und Integration von geflüchteten Menschen sowie das damit verbundene Ausländerwesen.“

... Personalkosten

Thomas Traub (CDU): (mit Bezug auf die ZVW-Berichterstattung) „Der Beschluss zur Begrenzung der Personalkosten kann als Symbolpolitik verstanden werden. Wenn das Symbol aber dazu führt, dass wir intensiver und noch kritischer mit der Personalkostenentwicklung umgehen, dann hat er schon Sinn gemacht.“

Andreas Herfurth (SPD): „Es ist bekannt, dass ich seit mehreren Jahren die Entwicklung der Personalkosten sehr kritisch sehe. Ich habe beim Stellenplan schon mal mit Nein gestimmt und ansonsten mich enthalten. (...) Verwaltung und Gemeinderat in Gänze sind nun bereit, sich dem Thema zu stellen. Das ist richtig. Die Diskussion wird bestimmt nicht lustig werden.“

... Schulden-Obergrenze

Hans Ilg (FWV): Seit der Umstellung des Haushaltes von der Kameralistik auf die doppelte Buchführung befinden wir uns ,noch etwas im Ungefähren‘ um Sie, Herr Oberbürgermeister, zu zitieren. Wir würden sagen, und damit meinen wir Verwaltung und Gemeinderat, uns fehlt der Überblick. Die gesetzte Schuldenobergrenze ist nur noch Makulatur.“

Christoph Mohr (ALi): „Auch andere Städte vergleichbarer Größe sind in einer ähnlichen Lage und es ist daher nicht sinnvoll, die Schuldenobergrenze anzustarren wie das Kaninchen die Schlange. Hier sind dringend strukturelle Anpassungen aus der übergeordneten Politik erforderlich.“

... Wohnungsbau

Andreas Herfurth (SPD): „Unverständnis haben wir bei Verwaltung und der Mehrheit des Gemeinderates mit der vor Jahren gestellten Forderung geerntet, die Anzahl der neuen Baugebiete zurückzunehmen. Wie ist der Stand heute? Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Streckung der Entwicklung der Baugebiete. Es gibt Vordenker – das machen wir manchmal als SPD-Fraktion. Die bekommen die Prügel. Und es gibt die, die dann mitmachen. Die bekommen Beifall.“

Thomas Traub (CDU): „Es ist richtig, dass wir verschiedene geplante Baugebiete in ihrer zeitlichen Umsetzung nach hinten geschoben haben. Auch wenn dies eher den internen Kapazitäten der Verwaltung geschuldet war, passt es doch auch zur Nachfrage.“

Christoph Mohr (ALi): „Es wird weiterhin Wohnraum benötigt, auch wenn die Baukonjunktur derzeit zum Innehalten gezwungen ist. Um den weiteren Flächenfraß auf der grünen Wiese einzuschränken, müssen konsequent alle Möglichkeiten geprüft werden, im Innenraum Flächen zum Wohnungsbau zu aktivieren oder Leerstände zu beenden.“

Hans Ilg (FWV): „Wir sehen zwar den aktuellen Mangel an bezahlbarem Wohnraum, aber eine noch höhere Verschuldung unseres Eigenbetriebes Stadtbau Winnenden sehen wir sehr kritisch. In dieses Handlungsfeld müssen wir neue Partner wie Privatpersonen, Bauträger oder Genossenschaften mit einbeziehen. Hier gibt es im neuen Jahr aus unserer Sicht dringenden Diskussionsbedarf.“

Nicole Steiger (FDP): „Wir wünschen uns mehr Pragmatismus und weniger Liebe zum Detail, beispielsweise im Baurechtsamt. Im Zweifel für den Bürger – oder in diesem Fall den Antragsteller – anstatt gegen ihn!“

... Krieg in der Ukraine

Andreas Herfurth (SPD): „Dieser Krieg ist völkerrechtswidrig, grausam menschenverachtend und wird als vollkommen sinnlos in die Geschichte eingehen. (...) Wir nehmen die flüchtenden Menschen aus der Ukraine auf und hoffen mit ihnen, dass der Krieg bald zu Ende geht und sie zurückgehen können, um ihr Land wieder aufzubauen.“

Christoph Mohr (ALi): „Je mehr wir diesen Bevölkerungszuwachs als demografische Chance betrachten, desto besser sind die entstehenden Einschränkungen vermittelbar.“

Thomas Traub (CDU): „Die mittlerweile erfolgte und leider notwendige Unterbringung von geflüchteten Menschen in der Buchenbachhalle darf kein Dauerzustand werden.“

... Sparmaßnahmen

Hans Ilg (FWV): „Die Investition in das produktive Stadtquartier, mit dem wir an der IBA 2027 teilnehmen, ist auf das Nötigste zu beschränken und auch davon abhängig zu machen in welchem Umfang mögliche Investoren vorhanden sind.“

Nicole Staiger (FDP): „Es ist nicht verständlich, wenn Schulturnhallen – beispielsweise im Schelmenholz – fehlen, Grundschulen in den Teilorten noch den Charme der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts versprühen und gleichzeitig viel Geld und personelle Ressourcen in die Planung einer ,kleinen Landesgartenschau‘ an der Buchenbachaue fließen sollen. Gerne hätten wir auf dieses Projekt in der aktuellen Situation verzichtet und das Augenmerk nur auf den Hochwasserschutz in diesem Bereich gelegt – nur das wäre eine Pflichtaufgabe gewesen. Immerhin konnten wir durch unseren Antrag erreichen, dass das Thema nochmals geprüft wurde und zumindest erst mal um Jahre nach hinten verschoben wird.“