Heike Bosien (52) ist zur neuen Pfarrerin in Winnenden gewählt worden

Heike Bosien ist zur Nachfolgerin von Pfarrer Reimar Krauß gewählt worden. Sie kommt aus Stuttgart, wo sie seit acht Jahren den Dienst für Mission, Ökumene und Entwicklung leitet, ein Team an vier Standorten der Landeskirche führt. Sie bezeichnet sich selbst als „Kirchenfrau mit weltweiten Bezügen“. Wie sich das genau in ihrer Person und ihrer Arbeit niederschlägt, das zu erleben, darauf müssen die Winnender aber noch gut fünf Monate warten. Heike Bosien wird am Sonntag, 22. Januar 2023, bei einem Gottesdienst in ihr neues Amt eingesetzt. Ihre Haupt-Arbeitsorte werden die Schlosskirche und das Haus der Kirche sein, mit ihrem Mann Martin Wolpold-Bosien wird sie ins Pfarrhaus an der Ringstraße einziehen.

52 Jahre alt, Mutter von drei erwachsenen Kindern

Die 52-Jährige wird die gleichen Aufgaben wahrnehmen wie Reimar Krauß, der sich Mitte Mai 2022 verabschiedet hatte. Kurioser Zufall: Krauß leitet nun mit Friedrichshafen die Heimatgemeinde von Bosiens Ehemann. Heike Bosien, Mutter dreier studierender und erwachsener Kinder, wird geschäftsführende Pfarrerin der Evangelischen Kirchengemeinde Winnenden und somit einige Verwaltungsaufgaben mehr haben als ihre Kollegen Karl Braungart und Philipp Essich.

„Die Vielfalt der Gemeinde und das Arbeiten im Team“ war ein Grund, warum sich Heike Bosien einen Wechsel nach Winnenden vorstellen konnte, aber bei weitem nicht der einzige. Die Verwandlung der Stadtkirche St. Bernhard in einen „Ort für Kultur und Gottesdienst, als offenes Tor hin zur Bürgerschaft“, interessiert sie sehr, die „gelebte Beziehung zur Diakonie am Ort“, zur Paulinenpflege, will sie kennenlernen und „gemeinsam überlegen, wie Brücken verstärkt werden können“, die „Schlosskirche mit ihrem Musikleben“ nennt sie „einen Schatz, den diese Gemeinde hat“ und lässt sich gleich mal auf die Warteliste der Winnender Kantorei setzen, außerdem wandert sie gern und hat daher auch viele Ideen für die Schlosskirche als Pilgerstation.

Stationen ihres bisherigen Berufslebens

Wie wurde Heike Bosien Pfarrerin? Sie ist in Stuttgart aufgewachsen, hat in Bielefeld, Heidelberg, Tübingen, Straßburg und El Salvador überwiegend evangelische Theologie studiert, aber auch Politologie, Soziologie und ein Semester Kunsterziehung auf Lehramt. „Ohne den Aufenthalt in Mittelamerika wäre ich wohl nie Pfarrerin geworden“, schreibt Heike Bosien der Redaktion, und listet auf, was sie dort in zwei Jahren (1993 und 1994) alles gemacht hat. Das ist beeindruckend vielfältig, reicht vom Kunstprojekt an einem Wassertank (von „Brot für die Welt“) und die Wahlbeobachtung des dortigen Kirchenrats zusammen mit den Vereinten Nationen über die „normale“ dortige Kirchengemeindearbeit bis hin zu einer Publikation über Landrechte und Begleitung internationaler Delegationsgruppen.

Nach ihren Theologieprüfungen und dem Vikariat hat Heike Bosien neun Jahre in der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde in der Parksiedlung und dem Scharnhauser Park in Ostfildern als Pfarrerin gearbeitet. Davor hatte sie fünf Jahre eine Projektstelle in der Kirchenleitung zur Internationalen Dekade „Gewalt überwinden“. Und seit 2014, wie gesagt, arbeitet sie wiederum auf einer „Funktionsstelle“ im Dienst für Mission, Ökumene und Entwicklung. Unter den vielen Gremiensitzen und auch Ehrenämtern hebt Heike Bosien selbst hervor, dass sie 15 Jahre für die Evangelische Kirche Deutschland (EKD) Mitglied im Leitungsgremium des Weltkirchenrates war.

Wie viele Bewerberinnen und Bewerber gab es? Die genaue Zahl ist geheim, aber ...

Die Vorsitzende des Besetzungsgremiums, Doris Bautz, ist froh, dass die Wahl einer neuen Pfarrerin nun tatsächlich knapp vor der Sommerpause erfolgen konnte. „Wir sind oft gefragt worden, was sich denn tut, wann es so weit ist, und ich konnte immer nur in Aussicht stellen, dass es voraussichtlich vor den Ferien einen Namen gibt.“ Das hat nun nicht ganz hingehauen, da nach der Wahl am 27. Juli erst sämtliche übergeordnete Kirchengremien informiert werden mussten, bevor etwas öffentlich gemacht werden darf. Da gibt's eine strenge bürokratische Hierarchie bei der Evangelischen Kirche. „Am 31. Juli jedoch haben wir ihren Namen im Gottesdienst verkündet“, berichtet Doris Bautz, die auch Vorsitzende des Kirchengemeinderats war. „Für den Kirchenbrief war es da aber schon zu spät, der nächste kommt erst in einem Monat“, sagt sie.

Und so nutzt unsere Redaktion die Gelegenheit zur ausführlicheren Berichterstattung und zur Frage, wie stark denn das Bewerberfeld war und wie die Abstimmung genau ausgefallen ist. Doch anders als etwa bei Amtsleiterstellen im Rathaus, bei denen Bewerbervorstellung und Wahl am Ende in öffentlicher Gemeinderatssitzung erfolgen, erlaubt das Kirchenrecht gar keine Teilhabe von Publikum. „Schon die Bewerberzahl ist geheim, die Namen erst recht, man will ja die Gemeinden der Kandidaten nicht in Unruhe versetzen. Was ich sagen kann, ist nur: Wir hatten nicht nur eine Bewerbung, und das ist ein sehr gutes Zeichen für unsere Winnender Kirchengemeinde“, sagt Doris Bautz. „Bei einem solchen Pfarrer-Wahlverfahren werden sowieso nur maximal vier Kandidaten zugelassen, aber das kommt laut Oberkirchenrat in den Zeiten des Pfarrermangels schon länger nicht mehr vor.“

Auch die zweite Frage umschifft die Vorsitzende des Besetzungsgremiums: „Ob die Wahl einstimmig ausfiel oder mehrheitlich, auch das muss ich unter Verschluss halten.“ Das Besetzungsgremium zähle jedoch 14 Köpfe, und egal, wie viele am Abstimmungstag teilnehmen (manche sind vielleicht krank oder sonst wie verhindert), „mindestens acht der Anwesenden müssen zustimmen, dann ist die Person gewählt.“