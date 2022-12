"Heiliger Vormittag" in Winnenden: Friedlich, aber Musik zu laut

Der Heilige Vormittag hat auch in Winnenden etliche Besucher in die Innenstadt gelockt. Egal ob jung oder alt: Auf der Marktstraße haben sich an den unterschiedlichen Bars und Cafés Menschen versammelt, um sich mit Freunden und der Familie auf die besinnlichen Tage einzustimmen. Für das Ordnungsamt der Stadt hat das jedoch auch Arbeit bedeutet. Eine Bilanz.

Unter anderem vor der „Traube“ am Holzmarkt, vor der „Bar Amis“, dem „Café Fachwerk“ am Marktplatz und dem „Café Venezia“ beim Viehmarktplatz haben sich die Winnender getroffen, um gemeinsam einen Glühwein oder ein anderes Getränk der Wahl zu genießen. Aber auch vor dem „Kleinen Italiener“ und der „Palme“ an der Mühltorstraße war etwas geboten. Martin Bautz vom Winnender Ordnungsamt war am 24. Dezember viel unterwegs, hat sich das Treiben genau angeschaut. „Was wir überall festgestellt haben: Die Musik war zu laut“, sagt er. Teilweise haben die Barbetreiber extra DJs angeheuert, um ihren Gästen am Vormittag einzuheizen. Alles in allem ist der Vormittag in Winnenden jedoch friedlich verlaufen. Probleme mit Betrunkenen habe es nicht gegeben, schon gar keine Schlägereien oder Ähnliches. Man habe die Menschen daran erinnern müssen, dass die Durchgänge zur und auf der Marktstraße frei bleiben müssen, sagt Bautz.

Es gibt keinen Weihnachtsbonus

Auch an Heiligabend reagieren die Mitarbeiter des Ordnungsamtes entschieden, wenn es sein muss. Eine Art von Besinnlichkeitsbonus gibt es nicht. „Man muss sich daran erinnern, dass gerade in der Weihnachtszeit zum Beispiel oft Kerzen entzündet werden. Wir müssen also darauf achten, dass Feuergasse frei bleiben“, erklärt Bautz. Deshalb habe man auch Kennzeichen von Autofahrern an Heiligabend notiert, die sich nicht daran gehalten haben und ihren Pkw etwa in solchen Feuergassen abgestellt haben.

Beim Rundgang am Nachmittag haben die Mitarbeiter des Ordnungsamtes außerdem festgestellt, dass vor einer Lokalität viele Flaschen und Scherben am Boden zu sehen waren. „Wir haben mit dem Besitzer gesprochen. Räumt er das nicht auf, dann gibt es eine Strafe“, erklärt Martin Bautz.