Helfer aus Winnenden im Ahrtal: Im Kampf gegen Schlamm und Vergessen

Ukraine-Krieg, Inflation, S-Bahn-Chaos – das sind die Nachrichten, die uns aktuell beschäftigen. Die Flutkatastrophe im Ahrtal? Ist lange her, uns kaum noch präsent. Das gilt jedoch nicht für die Menschen, deren Heimat im Sommer 2021 unter Schlamm- und Wassermassen begraben wurde. Für sie ist das Unglück noch immer allgegenwärtig. Und auch in Winnenden gibt es Ehrenamtliche, die bis heute Aufbauarbeit leisten in den betroffenen Gebieten. Einige von Ihnen sind im Verein „Solidarisch mit Herz“ organisiert. Sie rufen dazu auf, die Menschen im Ahrtal nicht zu vergessen, weiter Hilfe zu leisten – und als Touristen die Wirtschaft anzukurbeln.

Gaby Malü: "Man ist mittlerweile kein Katastrophentourist mehr"

„Die Leute sollen Urlaub im Tal machen“, sagt Stefan Krauter, aus dem Vorstand des Vereins. „Man kann dort so schön wandern und Fahrrad fahren.“ Seine Mitstreiterin Gaby Malü stimmt zu: „Man ist mittlerweile kein Katastrophentourist mehr. Man ist als Tourist jetzt Aufbauhelfer.“ Zwar liege noch immer vieles im Argen – Malü zeigt Fotos von komplett unterspülten Bahngleisen, auf denen seit Juli 2021 kein Zug mehr gefahren ist –, aber Handel, Gastronomie und Hotels berappeln sich langsam wieder.

Die 49-Jährige muss es wissen. Sie stammt aus Euskirchen in Nordrhein-Westfalen. Die 60.000-Einwohner-Stadt wurde vom Hochwasser am 14. Juli 2021 überschwemmt. Der Stadtteil, in dem Gaby Malü lebt, war aufgrund der günstigen Lage nicht betroffen. Die Krankenschwester gehörte jedoch zu den ersten Fluthelfern, die nach der Katastrophe mit Helfer-Shuttles in Ahrweiler eintrafen. „Da saß eine Familie im Vorgarten. Wir haben in dem Haus eine Woche lang im Keller gestemmt, Schutt geschippt, Erde abgetragen im Garten. Es war alles mit Schlamm voll, bretthart“, erinnert sie sich. Später bekochte Gaby Malü wochenlang an einer privaten Grillstation Helfer und Betroffene.

Die Mutter knüpfte ein Netzwerk (sie tippt auf ihr Handy: „Vor der Flut hatte ich 150 Kontakte, jetzt sind es 600“), organisierte Spenden – und geriet schließlich bei der Suche nach Radiatoren an einen Remshaldener, bei dem sie die Heizkörper mit einem großen Transporter abholte – 120 Stück und weitere Spenden. Als sie die in Ahrweiler ablieferte, lernte sie Stefan Krauter aus Winnenden kennen. Der gelernte Koch war damals mit seinem Grill ins Katastrophengebiet gefahren, um ebenfalls die Menschen vor Ort zu unterstützen.

Einmal die Woche „im Tal“

Gaby Malü pendelt alle paar Tage zur Arbeit nach Bad Cannstatt, wo sie in Teilzeit arbeitet. Sie wohnt, wenn sie Dienst hat, in einer WG in Birkmannsweiler. Und mindestens einmal in der Woche ist sie nach wie vor „im Tal“, um Familien beim Wiederaufbau ihrer Häuser zu helfen.

Auch Stefan Krauter ist noch regelmäßig im Ahrtal. Der 42-Jährige hat mitgeholfen, stark beschädigte Häuser wieder in Schuss zu setzen. Jetzt, bald zwei Jahre nach der Flut, können manche Familien erst wieder darin wohnen. Krauter und weitere Unterstützer haben im November 2021 den Verein „Solidarisch mit Herz“ gegründet, aus der privaten Fluthilfe heraus. Aktuell hat er 27 Mitglieder. Ein großer Vorteil: Es ist den Verantwortlichen möglich, Spendenquittungen auszustellen, zum Beispiel für Baumaterialien. Spenden, die aufs Konto des Vereins eingehen, werden wiederum für Sachspenden eingesetzt oder für Sprit.

Handwerker werden nach wie vor dringend gesucht

Neben Geld sind weiterhin auch helfende Hände gefragt. „Es ist schon wahnsinnig viel passiert. Aber es gibt kein Haus, das schon komplett fertig ist“, berichtet Gaby Malü. „Es werden immer noch Handwerker gesucht. Viele Betroffene wollen mittlerweile eine Rechnung haben, weil die ISB 80 Prozent übernimmt.“ Krauter: „Woanders werden wiederum freiwillige Handwerker gesucht, die es ehrenamtlich machen ...“ Wieder Malü: „... weil manche Menschen nur minimal versichert sind oder die Versicherung einen Weg gefunden hat, nur 10.000 Euro für ein komplett kaputtes Haus zu zahlen.“ Wer mitanpacken möchte, sogar selbst Handwerker ist oder einen Betrieb hat, darf sich gerne bei Stefan Krauter und Co. melden und wird gegebenenfalls weitervermittelt.

So stehen die Winnender auch in Kontakt zu anderen Organisationen, die vor Ort Helfertrupps koordinieren: „Ich durfte am Freitag zu Gast sein, als Frank Schönau von der Malteser-Fluthilfe, mit dem wir schon seit Beginn zusammenarbeiten, mit einem Trupp von Handwerkern und Freiwilligen rund 20 Baustellen perfekt organisiert hat“, schwärmt Stefan Krauter vom Zusammenhalt vor Ort. Die Nachricht, die er und Gaby Malü senden, ist klar: Es gibt im Ahrtal noch immer viel zu tun, jede Hilfe ist willkommen. Es kommt auch was zurück: „Ich hab so viele tolle Menschen kennengelernt“, sagt Stefan Krauter. Gaby Malü nickt: „Es sind Freundschaften entstanden.“

Kontakt zum Verein "Solidarisch mit Herz"

Mehr Infos über den Verein „Solidarisch mit Herz“, Kontaktdaten und Spendenmöglichkeiten gibt’s auf www.solidarisch-mit-herz.org unter 07195/69 77 666 oder per E-Mail an verein@solidarisch-mit-herz.org.