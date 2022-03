Nach stundenlanger Fahrt sind am frühen Mittwochmorgen die Winnender Flüchtlingshelfer um den Unternehmer Manuel Walker (36) von ihrem ersten Ausflug an die polnische Grenze zur Ukraine nach Deutschland zurückgekehrt. Mit an Bord: Eine zwölfköpfige Familie, die ihre vom Krieg erschütterte Heimat verlassen musste. Die Winnender hatten in Ludwigsburg einen Mercedes-Sprinter gekauft und haben diesen an eine Gruppe Aktivisten übergeben, die rund um Kiew eingekesselte Zivilisten rettet und zur