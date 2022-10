Herbstmarkt in Winnenden: Was ist geboten und wie wird das Wetter?

Die Wetterprognose könnte besser nicht sein für den Herbstmarkt am Sonntag, 9. Oktober: Strahlender Sonnenschein, der die Luft auf angenehme 18 Grad erwärmt. Und es gibt in der Zeit von 11 bis 18 Uhr viel zu entdecken und auszuprobieren, zu spielen (für Kinder) und zu gewinnen. Ideal ist die Anfahrt mit dem Fahrrad. Ein Überblick.

Für Familien mit kleinen Kindern

11 bis 18 Uhr: Floh- und Trödelmarkt und Kinderflohmarkt auf dem Viehmarktplatz (beim Eiscafé Venezia).

12 bis 17 Uhr: Rund um den Marktbrunnen gibt es Kreativangebote. Herbstbilder gestalten am Stand des Tageselternvereins, die Spielstraße des Vereins Montessori und Natur, vor der Volksbank tummelt sich der Ballonkünstler Lino und erfreut die Gäste mit seinen Kreationen, und wenn die Eltern ein bisschen mithelfen, bekommen Kürbisse ein lustiges oder grusliges Gesicht geschnitzt. Daneben zeigt Jean-Remy Butterlin, Profi-Kürbisschnitzer, was er aus dem Gewächs alles machen kann.

14 und 16 Uhr: Auf dem Adlerplatz inmitten des Markthauses, spielt das Remstaler Figurentheater Geschichten mit Kasper, Seppl und Prinzessin.

Für ältere Kinder, die schon Fahrrad fahren können, gibt es noch auf dem Holzmarktplatz ein Angebot. Siehe „Grüne Mobilität“.

Hunger und Durst bekommen?

Es wird viele Essensstände geben und die fest ansässigen Gastronomen werden ebenfalls öffnen. Auch Bäcker Mildenberger wird am Sonntag öffnen und Salz- und Zwiebelkuchen anbieten, und die neuen Pächter vom Alten Rathaus, Patrick Schubert und Anne Henrichs, stellen ihre Foodtrucks vor das Fachwerkhaus. „Patrick wird eine herbstliche Suppe kochen, ein Trio vom Knödel anbieten und ein gezupftes Rinderfleischsandwich“, sagt Anne Henrichs auf Nachfrage unserer Redaktion. „Im zweiten Truck, der rollenden Bar, bieten wir zum Beispiel Aperol Spritz und heißen Bratapfelsaft mit Schuss an.“ So kann man die jungen Leute mal kennenlernen, eine kleine Kostprobe von der Kochkunst bekommen – ein Eröffnungstermin steht noch nicht fest, der Vorpächter muss das Restaurant erst noch ausräumen.

Grüne Mobilität auf dem Holzmarkt

Wer sich fürs Fahrradfahren, Pedelecs, Transportfahrräder oder E-Bikes interessiert, sollte von der Marktstraße aus am Kronenplatz vorbei zum Holzmarkt an der Ringstraße gehen.

Testfahrten bietet Carlos E-Bike aus Winnenden an. Der ADFC codiert das mitgebrachte Fahrrad: Der am Rahmen eingefräste oder aufgeklebte Code verknüpft das Rad mit dem Eigentümer, es kann so bei Diebstahl eindeutig wieder zugeordnet werden.

Fachkundige Mechaniker checken das mitgebrachte Fahrrad durch: Ist es sicher (Licht, Klingel, Bremsen). Sie beheben kleine Mängel sofort (Bremsen einstellen, Reflektoren anbringen, Kette ölen). Auch achten sie auf den richtigen Sitz des Helms, geben Tipps für die Instandhaltung oder verweisen auf Werkstätten bei gravierenderen Mängeln.

Von 11 bis 16 Uhr kann man auf dem Holzmarktplatz zu einer Schnitzeljagd mit dem Fahrrad durch die Stadt starten. An mehreren Stationen muss man Aufgaben lösen, am Ziel gibt's für richtig ausgefüllte Karten eine kleine Belohnung von der Initiative Radkultur. Die Schnitzeljagd dauert etwa 40 Minuten.

Für Hausbesitzer: Energieberatung

Auf dem Holzmarktplatz wird auch das Sanierungsmobil des Landes stehen. Ein Energieberater aus der Region informiert von 11 bis 17 Uhr zu Fassadendämmung, Heizungstausch und erneuerbaren Energien.

Flanieren, shoppen, gewinnen

Der Stadtmarketing-Verein „Attraktives Winnenden“ organisiert jährlich den Winnender Herbstmarkt mit Kunsthandwerksständen, Gärtnereien und Ständen mit Dekorationsartikeln, die die Innenstadt schmücken. Den Marktbrunnen dekoriert der Paulinenhof herbstlich. Das reichhaltige Flanierangebot flankiert den verkaufsoffenen Sonntag (Ladenöffnungszeiten von 12 bis 17 Uhr). Die Einzelhändler beraten und bieten hier und da besondere Rabatte und Aktionen. Bei Juwelier Kunze etwa kann man eine Junghans-Uhr oder ein Wochenende im Schwarzwald gewinnen.