Männer mögen das Vertraute. Bei Hardy und bei dessen Vorgänger Hespeler haben sie immer schon ihre Sakkos und Anzüge gekauft. Deshalb guckte mancher am Donnerstag etwas bedröppelt ins Wochenblatt oder in Hardys Schaufenster, wo die Inhaber von Hardy einen „Räumungsverkauf wegen Geschäftsaufgabe“ verkündeten. Wenn dieses Geschäft in bester Winnender Lage aufhört, woher kriegen die Winnender Männer dann ihre Hosen und Hemden? Und was wird aus dieser Immobilie an der Marktstraße?

Hardy