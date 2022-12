Hertmannsweiler: Erlebnistage-Erlös geht an Kirche, Kindergarten und Vereine

Das Erlebnistage-Team Hertmannsweiler hat den Erlös des Festes 2022 an sechs Einrichtungen und Vereine übergeben. Hermann Giesser berichtet. Die Idee für die Erlebnistage hatten Walter Ludwig und Rolf Käfer im Mai 1998. Anlässlich der Eröffnung des Industriegebietes „Schmiede“ in Hertmannsweiler wollten sie aus vielen Einzelfesten im Ort, ein großes gemeinsames Fest gestalten. Schnell fanden sich Begeisterte aus der ganzen Gemeinde (Gewerbe, Industrie, Schule, Kindergarten, Kirche, sonstige Gruppierungen und Vereine).

Nach der ersten großen Zusammenkunft im Juli 1998 entstand das Erlebnistage-Team. Das Ziel: Gemeinsam Großes schaffen. Die ersten Erlebnistage fanden bereits im Folgejahr 1999 statt und darauf folgten bis heute weitere sieben. Gestartet ist die Veranstaltung damals mit 38 Teilnehmern und hatte im September 2022 48 Teilnehmer. Die Veranstaltung zeichnet sich bis heute jedes Mal durch ein gutes Miteinander unter den Teilnehmern aus. Die Veranstalter legen großen Wert darauf, dass alle Aussteller einen Bezug zu Hertmannsweiler haben.

Der gesamte Fest-Erlös (abzüglich der Ausgaben) wird in örtliche Belange eingebracht, wie zum Beispiel für Kleinsporthalle, Spiel- und Sportgeräte, Buchrestaurationen, neues Gemeindehaus, Gymnastikgeräte, Fußball Allwetterplatz, Seniorennachmittag, Windfang Friedhof und vieles mehr.

Auch der Aufwand, das Fest zu organisieren, ist mit der Zeit gestiegen

Das Team besteht heute aus elf Mitgliedern, die mittlerweile in einem Verein organisiert sind. Der Aufwand, Erlebnistage durchzuführen, wird zunehmend größer. Beispiel: Heutzutage ist ein rund 40 Seiten starkes Sicherheitskonzept zur Genehmigung der Veranstaltung einzureichen. Nicht nur die Erstellung ist eine Herausforderung, auch für die Durchführung des Sicherheitskonzeptes wird dem Team immer mehr abverlangt und ist im Ehrenamt nur noch mit größtem Engagement machbar.

Alles muss gut organisiert sein, von der Beschaffung der orangenen Ballons, bis hin zur medizinischen Absicherung durch das Rote Kreuz. Auch wenn es arbeitstechnisch während der Organisationsphase heiß her geht, überwiegt der Spaß im Team bei der ehrenamtlichen Arbeit. Und am Ende der Erlebnistage ist die Freude groß, wenn wieder Schecks überreicht werden können:

SV Hertmannsweiler Hauptverein, 1500 Euro

SV Hertmannsweiler Fußballjugend, 1500 Euro

SV Hertmannsweiler Gymnastik, 1500 Euro

Evangelische Kirchengemeinde Hertmannsweiler, 2000 Euro

Bürgerverein Hertmannsweiler, 2000 Euro

Evangelischer Kindergarten Hertmannsweiler, 2500 Euro

All das bildet die Gesamtsumme von 11 000 Euro. Über die Jahre konnte somit in Summe ein Betrag von 70 280 Euro in Hertmannsweiler verteilt werden.