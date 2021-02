Zu einem SEK-Einsatz kam es am frühen Montagmorgen, 1. Februar, in Winnenden – und mittlerweile hat sich gezeigt: Möglicherweise steht die polizeiliche Intervention im Zusammenhang mit dem Gerichtsprozess um eine Schießerei in Waiblingen.

Das Spezialeinsatzkommando nahm am Montag gegen 1.50 Uhr in der Winnender Bahnhofstraße einen Mann fest, der sich widerstandslos ergab. Ein Polizeisprecher erklärte danach nur: Es seien keine Personen verletzt worden, die Kriminalpolizei ermittle, es