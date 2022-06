Hochbetrieb im Wunnebad Winnenden, doch viele Kinder können nicht schwimmen

Die Sonne brutzelt vom Himmel, das Thermometer zeigt deutlich über 30 Grad Celsius an. Die Menschen zieht es ins Wunnebad. Abkühlen und entspannen, andere mögen es hingegen eher etwas wilder. Damit bei all dem Trubel trotzdem alles in geordneten Bahnen abläuft, haben die Schwimmmeister ein Auge auf die Becken – und gerade die jüngeren Gäste im Blick. Aus gutem Grund.

Nach wenigen Stunden sind freie Termine ausgebucht

„Die vergangenen zwei Jahre in der Corona-Pandemie machen sich im Schwimmbad jetzt bemerkbar. Viele Kinder haben nicht schwimmen gelernt, weil die Bäder geschlossen hatten“, sagt Schwimmmeisterin Silke Jantz, die bereits seit 1995 im Wunnebad arbeitet.

Bereits vor der Corona-Pandemie hat es Umfragen gegeben, wonach knapp jedes zweite Kind im Alter von zehn Jahren nicht sicher schwimmen konnte. „Die Kinder, die vor der Pandemie mit sechs Jahren noch nicht schwimmen konnten, sind jetzt acht Jahre alt. Es wird nicht einfacher, es zu lernen“, weiß Silke Jantz. Glücklichweise merkt sie bislang keinen Anstieg wirklich kritischer Szenen, bei denen es um Leben und Tod geht. „Solche Situationen sind von Saison zu Saison etwa auf dem selben Niveau“, sagt Jantz.

Die 53-Jährige leitet im Wunnebad selbst Schwimmkurse. „Wir haben eine Nachfrage, dass es nur so knallt. Wir stellen Termine ins Internet und diese sind innerhalb weniger Stunden ausgebucht“, erzählt die Schwimmmeisterin. Auch Kurse für Kleinkinder bieten Schwimmlehrer im Wunnebad an.

Schwimmmeisterin empfiehlt eine Wassergewöhnung

Oft sei es jedoch so, dass Eltern keine Zeit oder Lust haben, mit ihren Kindern schwimmen zu gehen. „Dabei ist es sehr wichtig, dass Eltern mit ihren Kindern regelmäßig ein Schwimmbad besuchen. Bevor ein Kurs gebucht wird, sollten die Kinder sich zunächst an das Wasser gewöhnen, wie es sich dort anfühlt. Die Kinder sollten dabei zum Beispiel Schwimmflügel oder eine Schwimmweste tragen“, gibt die Schwimmmeisterin einen Tipp.

Dabei können die Eltern dem Nachwuchs Hinweise geben, was in einem Schwimmbad zu beachten ist und wo es aufzupassen gilt. Schwimmmeisterin Silke Jantz nennt es eine Art „Verkehrserziehung im Bad“.

Etwa im Alter von sechs Jahren, vor der Einschulung, empfiehlt Silke Jantz dann einen richtigen Schwimmkurs. „In der Regel beinhaltet dieser zehn Schwimmstunden“, erzählt sie. Aber die Eltern sollten selbst Kinder, die diesen Kurs absolviert haben, im Becken nicht gänzlich aus den Augen lassen. „Im Prinzip ist es so, wie beim Straße überqueren. Eine gewisse Aufsicht sollte da sein“, sagt Silke Jantz. In aller Regel funktioniere das auch, wie es so oft gebe es allerdings auch Ausnahmen.

Sie hält auch nach den Erziehungsberechtigten Ausschau

„Zu meinen Aufgaben gehört es, dass ich Ausschau halte, ob Erziehungsberichtige in der Nähe sind, wenn ich Kinder im Wasser sehe, die Probleme haben“, erklärt sie. Den Erwachsenen versucht sie ihre Eindrücke dann zu vermitteln, gibt Tipps oder rät zu Schwimmhilfen.

Auch achtet Jantz darauf, dass niemand vom Beckenrand ins Wasser springt oder es zu anderen, gefährlichen Situationen kommt. Besonders im Blick hat die Schwimmeisterin dabei die Rutsche: Niemand sollte zu knapp nach dem Vorgänger auf die Bahn, ebenso darf kein Stau entstehen.

Durch die Baustelle im Wunnebad hat sich für die erfahrene Schwimmmeisterin nach eigenen Angaben nichts geändert. „Den ein oder anderen stresst der Lärm bei der Arbeit möglicherweise. Ich blende das aus.“