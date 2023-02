Hohe Kosten, geringer Umsatz: Reformhaus Escher schließt Filiale in Winnenden

Wer im Reformhaus Escher in Winnenden einkaufen möchte, hat nur noch an diesem Samstagvormittag die Chance dazu. Dann werden in der Bengelstraße die Rollläden heruntergelassen – das Geschäft schließt. Warum? Marion Escher nennt als Grund „exorbitant“ gestiegene Kosten bei gesunkenen Umsätzen. Dennoch sei ihr die Entscheidung nicht leichtgefallen: „Mir blutet jedes Mal das Herz, wenn ich dran denke“, sagt die 46-Jährige. Die beiden anderen, deutlich größeren Rems-Murr-Filialen in Waiblingen und Fellbach seien aber nicht von einer Schließung bedroht.

Warum lässt sich Winnenden nicht halten?

Dasselbe gilt für die fünf weiteren Geschäfte, die Marion Escher betreibt: für ihren Stammsitz in Göppingen, für die Filialen in Bad Cannstatt, Stuttgart-Weilimdorf, Bietigheim-Bissingen und Schwäbisch Gmünd sowie weitere Escher-Reformhäuser unter Führung ihres Mannes. Das Ehepaar hat sein Filialnetz nach und nach mit dem Aufkauf von anderen Betreibern aufgebaut. Winnenden kam einst im Zuge der Übernahme der Reformhäuser Spachmann dazu.

Warum können andere Filialen sich halten, die Winnender aber wird dichtgemacht? „Wir haben keinen so großen Umsatzrückgang in den anderen Filialen und deutlich mehr Kundendurchlauf“, sagt die Unternehmerin. Winnenden sei eben eine kleine Stadt mit einer kleinen Filiale.

Explodierende Energiepreise und Co.: "Wir hätten definitiv draufgelegt"

„Die letzten Jahre kamen wir immer null auf null raus. Das konnten wir so laufenlassen, eben weil wir ein Filialunternehmen sind“, sagt Marion Escher. Im vergangenen Jahr seien dann in vielen Bereichen die Kosten deutlich gestiegen. Zukunftsprognose: „Wir hätten definitiv draufgelegt.“ Unter anderem die explodierenden Energiepreise „schlagen sehr zu Buche“, so Escher, generell seien alle Beschaffungen „exorbitant teuer geworden“.

Nach dem Umzug von der Mühltorstraße in die Bengelstraße 2015 sei es zudem nicht gelungen, genug Kunden bei der Stange zu halten, die hier bislang in der „Naturkostinsel“ eingekauft hatten. Früher sei der Metzger nebenan noch ein kleiner Frequenzbringer gewesen. Mittlerweile ist das Reformhaus das einzige Einzelhandelsgeschäft in diesem Bereich. Die Idee, in die Marktstraße umzuziehen – also aus der Seitengasse in die Fußgängerzone –, hat Escher nach „zwei, drei Anläufen“ verworfen. „Da waren die Mieten so horrend teuer, das können Sie sich als Reformhaus nicht leisten“, sagt die 46-Jährige. Und auch die Hoffnung, das Einrichtungsgeschäft Mariposa würde schon bald in die Ex-Metzgerei einziehen und dem Reformhaus neue Kundinnen bescheren, hat sich bislang nicht erfüllt.

Dort wird noch renoviert, der Laden öffnet frühestens im Sommer. Mariposa-Chefin Natalija Nazor dürfte die Nachricht vom Reformhaus-Aus in Winnenden umgekehrt ebenfalls nicht freuen.

Über die Nachfolge ist noch nichts bekannt

Die Entscheidung, den Laden zu schließen, ist erst gegen Ende 2023 gefallen. Noch im Herbst war eine neue Käsetheke im Reformhaus eingebaut worden. Wie es in der Bengelstraße weitergeht, ist offenbar noch ungewiss. Marion Escher jedenfalls weiß nichts von potenziellen Nachfolgern für das Ladengeschäft, in dem früher einmal Fahrräder verkauft wurden.