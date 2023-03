Home-Office? Baustelle! Wie Winnenden den Streik-Montag meistert

Nicht nur der Verkehr, nein, ganz Deutschland werde „lahmgelegt“ durch den „Super-Streik“ am Montag – so lauteten viele Schlagzeilen der vergangenen Tage. Für Winnenden ist das nicht eingetreten: Auf Baustellen, in Firmen, im Einzelhandel und im Rathaus wurde geschafft, in der Innenstadt herrschte nicht weniger Betrieb als sonst. Dass keine einzige Bahn fuhr, stellte die Menschen freilich trotzdem vor Herausforderungen. Wie Winnenden den Streik-Tag gemeistert hat.

Bahn-Streik? Egal! Der Polier aus Thüringen setzt ohnehin aufs Auto

Bauarbeiter schaffen bei Wind und Wetter, teilweise Tag und Nacht, aber niemals von zu Hause aus – Home-Office ist keine Option. Zumindest die Arbeiter, die derzeit die Waiblinger Straße sanieren, haben es am Montag trotz Bahn-Streik zur Arbeitsstelle geschafft. Unter ihnen ist auch Polier Karsten Burkhardt von der Firma Klöpfer. Sein Bautrupp errichtet aktuell die erste Tragschicht der Fahrbahn, damit ab Mittwoch asphaltiert werden kann. „Meine Arbeiter sind alle aus dem Winnender Raum“, berichtet er, könnten teilweise zu Fuß zur Baustelle kommen.

Er selbst hat die längste Anfahrt: Burkhardt pendelt seit 30 Jahren aus seiner Heimat Thüringen nach Winnenden. Am Wochenende ist er zu Hause, unter der Woche wohnt er in einer Firmenunterkunft von Klöpfer. Immer sonntagabends setzt er sich ins Auto und fährt rund dreieinhalb, vier Stunden aus dem Osten ins Schwabenland. Die Deutsche Bahn ist auch an Tagen, an denen nicht gestreikt wird, keine Option für Karsten Burkhardt. „Meine Heimat liegt abseits der ICE-Strecke, die Anbindung ist einfach zu schlecht.“

Hätte der Polier kein Auto, wäre er regulär acht Stunden unterwegs – und an diesem Wochenende wohl gar nicht erst nach Hause gefahren.

Die Lösung für Azubis ohne Auto: Am Samstag Arbeit, am Montag frei

Apropos Auto: Viele junge Leute besitzen (noch) keines, stattdessen dominieren gerade unter Auszubildenden die öffentlichen Verkehrsmittel Bus und Bahn. Azubis müssten vom Streik am Montag also überproportional betroffen sein – oder? Bei der Winnender Firma „Schwaben Druck“ (bzw. Pro Trade Integra), die kürzlich von der Agentur für Arbeit für besonderes Engagement in der Ausbildungsarbeit ausgezeichnet worden ist, hat der Streik einige Auszubildende jedenfalls vor Herausforderungen gestellt, wie Geschäftsführer Andreas Kamm unserer Redaktion berichtet.

Im Chaos ist die Firma deshalb aber längst nicht versunken: „Ein Teil der Mitarbeiter und Auszubildenden, die mit dem ÖPNV kommen, haben dafür am Samstag gearbeitet und haben heute frei“, berichtet Kamm, ein anderer Teil habe Fahrgemeinschaften gebildet. Diejenigen Azubis, die am Montag eigentlich in der Berufsschule gepaukt hätten, wurden größtenteils online unterrichtet. Andere Mitarbeiter wiederum, die sonst mit Bus und Bahn kommen, hätten sich freigenommen. Fazit: Der Betrieb, sagt Andreas Kamm, laufe „ohne große Beeinträchtigungen“.

„Im Rathaus merken die Bürgerinnen und Bürger nichts vom Streik“

Keine Auswirkungen hat der Streik am Montag auf die Arbeit im Winnender Rathaus. „Die überwiegende Mehrheit der Verwaltungsmitarbeiter im Rathaus ist an ihrem Arbeitsplatz“, sagt Franziska Götz. Nur vereinzelt seien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Home-Office geblieben oder hätten gleich ganz freigenommen und Überstunden abgebaut. Götz: „Im Rathaus merken die Bürgerinnen und Bürger nichts vom Streik.“ Die Verwaltungsmitarbeiter waren anders als die Kollegen und Kolleginnen des öffentlichen Diensts im Bereich Verkehr und Infrastruktur von der Gewerkschaft Verdi nicht zum Streik aufgerufen worden.