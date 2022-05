IBA 2027: Ausstellung zum „Produktiven Stadtquartier“ eröffnet in Winnenden

Den Weg zwischen Wohnung, Kita und Arbeit in kurzer Zeit zu Fuß oder mit dem Rad zurückzulegen, gehört im Winnender Stadtquartier der Zukunft genauso zum Alltag wie mit dem Handwerker im angrenzenden Werkhof zufällig ins Gespräch zu kommen. Im „Produktiven Stadtquartier“ werden Arbeiten und Wohnen, urbane, gewerbliche und gärtnerisch genutzte Flächen, gemeinschaftliche Einrichtungen und private Rückzugsbereiche eine neue und bereichernde Mischung eingehen.

Wie aber könnte so etwas genau aussehen? Dieser Frage haben sich Studierende der Technischen Universität Graz angenommen. In ihren Arbeiten entwickelten sie über das Wintersemester 2021/22 Holzbau-Entwürfe für das neue Winnender Quartier. Diese zeigen sie nun in einer Ausstellung.

Sie wird eröffnet am Donnerstag, 12. Mai, um 19 Uhr in der Aula der Albertville- Realschule Winnenden.

Zwischen B 14, Bahnhof und Innenstadt

Das für die Internationale Bauausstellung (IBA) im Jahr 2027 in der Region Stuttgart ausgewählte Quartier wird zwischen Feldern und Wiesen auf der einen Seite, B 14, Bahnhof und Innenstadt auf der anderen Seite entstehen.

Die Begrüßungsworte am 12. Mai sprechen Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth und Andreas Hofer, Intendant und Geschäftsführer der IBA’27 Stadt-Region Stuttgart GmbH. Professor Tom Kaden und sein Team sowie die Studierenden der Technischen Universität Graz stellen ihre Gebäudeentwürfe und Ideen für ein lebendiges Stadtquartier der Zukunft vor.

Die Aufteilung der Städte in Wohn- und Produktionsquartiere hat sozial und ökologisch herausfordernde Folgen. Sie liegen zum Beispiel im fehlenden Raum für Begegnungen und der Notwendigkeit, die getrennten Gebiete mit Fahrverkehr wieder zu verbinden.

Wohnen, Arbeiten und Produktion

Diese Folgen umgeht das neue Winnender Stadtquartier mit einem zukunftsorientierten Modell: Gemischt genutzte Gebäude-Cluster bringen urbanes Leben, Wohnen, Arbeiten und Produktion räumlich wieder zusammen und schaffen so ein vielfältiges, lebendiges Quartier der kurzen Wege. Der städtebauliche Entwurf von Jott Architecture & Urbanism aus Frankfurt bildet dabei ein robustes und flexibles Grundgerüst, das einerseits Halt und Struktur bietet und anderseits dynamisch auf zukünftige Entwicklungen reagieren kann.