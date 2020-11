Junge, Junge, das ist ein üppiges Essen: ein zartes Stück Schweinerücken, ein Fleischspieß, ebenfalls vom Grill, darunter kross gebratenes, gut gewürztes Gyros, Tsatsiki und Pommes. In fünf Minuten schaffe ich es mit dem Auto vom Restaurant Akropolis an der Max-Eyth-Straße zur Redaktion, wo ich testesse und mich freue, dass alles in der Styropor-Schale noch warm ist und dass der Salat ebenfalls würzig angemacht und ganz frisch ist.

{element}

Wir schreiben Freitag, den fünften Tag des