Im Asylheim Drogen an Ermittler verkauft: Haftstrafe für Dealer aus Winnenden

Seit einer Razzia mit mehreren Festnahmen in der Asylunterkunft Albertviller Straße kurz vor Weihnachten 2021 sitzt ein 28-jähriger Mann aus Gambia in Stuttgart in Untersuchungshaft. Dort muss er vorerst auch bleiben. Denn der vermeintliche Kunde, dem er im Sommer mehrfach Drogen verkauft hat, war ein verdeckter Ermittler der Kriminalpolizei – und Richter Weigel sah jetzt, nach der Verhandlung im Amtsgericht Waiblingen, keinen Anlass den Haftbefehl außer Kraft zu setzen.

Die U-Haft setzt dem Mann schwer zu, besonders viel ist ihm nicht nachzuweisen

Das ist für den Mann, der in Gambia Müllsammler war, das Land 2015 verlassen hat, über Libyen und Italien 2016 nach Deutschland kam und hier lediglich geduldet wird, in mehrfacher Hinsicht bitter. Zum einen, weil ihm das monatelange Eingesperrtsein in der Justizvollzugsanstalt schwer zusetzt. Es ist sein erstes Mal in Haft. „Sehr hart“ sei das für ihn, sagt er vor Gericht.

Zum anderen gehört er ganz offensichtlich nicht zu den Strippenziehern im Drogengeschäft, sondern ist vielmehr ein „ganz kleines Licht“. Bis auf den Verkauf kleiner Mengen Marihuana (einmal 2,7 Gramm, einmal 4,6 Gramm und einmal 2,6 Gramm) und zweier Ecstasy-Pillen an einen verdeckten Ermittler für insgesamt 120 Euro im Spätsommer und Herbst 2021 ist ihm nichts nachzuweisen.

Nicht einmal auf dem beschlagnahmten Smartphone des Mannes haben die Ermittler weitere Hinweise auf Drogenhandel gefunden – die Chats mit dem Inkognito-Beamten waren diesbezüglich die einzigen. Größere Mengen Drogen, dem Mann zuordenbar, wurden bei der Razzia in der Unterkunft ebenfalls nicht entdeckt.

Der 28-Jährige räumt die Vergehen ein

Ihr Mandant räume den Tatvorwurf „vollumfänglich subjektiv und objektiv ein“, verkündet die Verteidigerin des 28-Jährigen, der in Handschellen in den Gerichtssaal geführt worden ist, zu Beginn der Verhandlung. Er habe die Drogen verkauft, um sich seine eigene Alkohol- und Drogensucht zu finanzieren. „Es tut mir sehr leid“, teilt der Angeklagte mit, „es war das erste und letzte Mal“.

Ein 38-jähriger Kriminalkommissar berichtet im Zeugenstand, wie es zur Festnahme gekommen ist. Nachdem in der ersten Jahreshälfte mehrere Verstöße rund um die Unterkunft festgestellt worden seien, habe er den Einsatz verdeckter Ermittler angeordnet. Bei einem ersten Drogenkauf Ende Juli sei der Angeklagte nur als Vermittler aufgetreten, der Deal selbst ging mit einem weiteren Afrikaner über die Bühne, der bei der Razzia im Dezember ebenfalls verhaftet wurde.

Der verdeckte Ermittler hatte nun die Handynummer des 28-Jährigen und schrieb diesen in der Folge an, um Drogen zu kaufen. Am 18. August tappte der Gambier zum ersten Mal in die Falle und verkaufte dem Polizisten Gras im Wert von 30 Euro. Zwei weitere kleine Geschäfte im Oktober folgten. Im Dezember dann schlugen die Beamten zu und nahmen mehrere Männer fest, darunter den 28-Jährigen.

Der Mann spricht nur schlecht Deutsch, ist an einem Kurs gescheitert und hat es seither nicht mehr versucht. Er hat in Deutschland keine wirkliche Perspektive, ist nach einer Abschiebung wieder eingereist und dafür bestraft worden. Der junge Staatsanwalt hält in seinem Plädoyer aufgrund der schlechten Sozialprognose eine Freiheitsstrafe von eineinhalb Jahren ohne Bewährung für angemessen.

Verteidigerin: Angeklagter hat sich von verdecktem Ermittler hinreißen lassen

Die Verteidigerin des Mannes hält das für überzogen. „Mal wieder ist eine Asylunterkunft hochgenommen worden von verdeckten Ermittlern, um an die schwächsten Glieder im Handel mit Betäubungsmitteln zu gelangen“, sagt sie in ihrem Plädoyer. Ihr Mandant habe sich von einem „Agent provocateur“ der Polizei dazu hinreißen lassen. Wie immer blieben die Hintermänner im Verborgenen. Sie beantragt nach den schweren Monaten der U-Haft eine Aufhebung des Haftbefehls und eine Aussetzung der Freiheitsstrafe zur Bewährung.

Der Richter sieht keine Grundlage für eine Aussetzung der Strafe zur Bewährung

Doch Richter Weigel sieht dafür keine Grundlage. Aufgrund des geringen „Unrechtsgehalts“ – überwiegend handelte es sich um weiche Drogen in kleinen Mengen, die nicht einmal wirklich in Verkehr gerieten, sondern in der Asservatenkammer landeten – bleibt er zwar unter dem Strafmaß von ein bis fünf Jahren wegen Drogenhandels. Die elf Monate, die er schließlich verhängt, setzt er allerdings nicht zur Bewährung aus. Es bestehe bei dem selbst suchtkranken Mann die „sehr große Gefahr, dass er, sobald er wieder auf freiem Fuß wäre, wieder Handel treiben würde“, sagt der Richter. Deshalb klicken nach der Verhandlung wieder die Handschellen. Für den jungen Mann geht es zurück ins Gefängnis.