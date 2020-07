Ab dem 27. Juli ist Schluss. Nach 30 Jahren schließt Familie Maretti die Pizzeria Riviera in der Waiblinger Straße 6. „Wir gehen mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, erklärt Maria Maretti, die das Restaurant seit 13 Jahren gemeinsam mit ihrem Ehemann Julian betreibt. Sein Papa war es, der 1972 in den Rems-Murr-Kreis gekommen ist. „Er wollte zwei Wochen hier Urlaub machen und ist der Liebe wegen dann sein ganzes Leben lang in Oppelsbohm geblieben“, erzählt Julian Maretti. 1976