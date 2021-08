Die katholische Jugendarbeit Jukks meldet sich am vorletzten Tag per Telefon aus dem Zeltlager in Egenhausen, Kreis Calw. Jugendreferentin Simone Münzing und einige der ehrenamtlichen Erwachsenen haben sich im Frühjahr bei der Aktion „Jugend geht baden“ beim Sozialministerium dafür starkgemacht, dass in den Sommerferien Angebote für Kinder und Jugendliche mit Verreisen und Übernachtung gemacht werden können. 2020 konnte nur ein Zeltlager in Winnenden mit Übernachtung zu Hause stattfinden.