Das Corona-Infektionsgeschehen nimmt auch an den Schulen in Winnenden Fahrt auf. Mit Stand vom Mittwochnachmittag sind 85 Schülerinnen und Schüler per PCR-Test positiv auf das Coronavirus getestet. Das hat die städtische Pressesprecherin Emely Rehberger unserer Redaktion auf Anfrage mitgeteilt. Weitere 68 Schülerinnen und Schüler sind aktuell per Schnelltest positiv gemeldet.

Vier Schulklassen in Winnenden im Fernunterricht

Vier Schulklassen müssen derzeit zu Hause bleiben,