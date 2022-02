Immerhin noch 270 Menschen (es waren schon einmal 100 mehr) sind am Montagabend in Winnenden auf die Straße gegangen, mutmaßlich um gegen die Corona-Impfkampagne und Maßnahmen wie Maskenpflicht und Co. zu demonstrieren – da der Protest abermals nicht angemeldet war, sondern als „Spaziergang“ getarnt, lässt sich das nicht so genau sagen.

"Winnender Appell" braucht mehr als eine Woche für die 400er-Marke

Der „Winnender Appell“, eine Online-Unterschriftensammlung quasi als