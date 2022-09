Impfstützpunkt Winnenden: Omikron-Impfstoff eingetroffen, Biontech rationiert

Gute Nachrichten für all diejenigen, die sich mit einem an die Omikronvariante angepassten Impfstoff gegen das Coronavirus impfen lassen möchten: Am Impfstützpunkt von Dr. Christian Schweninger, Linsenhalde 5, ist das Vakzin inzwischen eingetroffen.

„Ja, es gibt den neuen Impfstoff“, antwortet der Arzt auf Nachfrage. Und zwar ab kommenden Samstag, 17. September von 10 bis 12 Uhr. Wer sich dort mit dem Impfstoff von Biontech impfen lassen möchte, und älter als 30 Jahre alt ist, muss sich allerdings noch gedulden. „Biontech ist noch rationiert und für unter 30-Jährige reserviert“, so Schweninger.

Von Moderna schon jetzt ausreichend Impfstoff verfügbar

In der kommenden Woche erwartet der Arzt jedoch, dass der Großhandel alles vom bestellten Vakzin liefert, sodass eine Rationierung dann nicht mehr notwendig ist. Wer sich trotzdem schon jetzt impfen lassen möchte: Vom Hersteller Moderna ist ausreichend vom an Omikron angepassten Impfstoff vorrätig.

Schweninger und sein Team impfen in Winnenden jeden Samstag von 10 bis 12 Uhr. Ein Termin ist nicht notwendig. Wer trotzdem vorab etwas vereinbaren möchte, der kann das zum Beispiel auf der Internetseite des Landratsamtes.

Der neue Impfstoff ist an die Omikron-BA.1-Variante angepasst. Experten erwarten für den Herbst zudem einen Impfstoff, der auch an die Varianten BA.4 und BA.5 angepasst ist. Die Letztere ist in Deutschland momentan am weitesten verbreitet.

Der Impfstützpunkt hat aktuell jeden Samstag geöffnet.