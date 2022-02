In Baden-Württemberg werden in dieser Woche die ersten Dosen des neuen Corona-Impfstoffs Novavax ausgeliefert. Auch der Rems-Murr-Kreis, und damit der Impfstützpunkt an der Linsenhalde, erhält eine Charge. „Wir bekommen wohl im Laufe dieser Woche die ersten 7000 Dosen des Impfstoffs von Novavax: Er wird über den Bund an die Länder und von dort an die Landkreise verteilt“, schreibt Martina Keck, Pressesprecherin des Landratsamtes.

3500 Dosen für Zweitimpfung

Zunächst wolle man