In Berglen sind am Silvestertag etwa 23 der 31 Bewohner/-innen und einige Mitarbeiter des Alexander-Stifts in Oppelsbohm gegen Corona geimpft worden. „Wir haben Anfang Dezember die Bereitschaft abgefragt, die Anmeldung lief zentral über die Diakonie“, sagt Pflegedienstleiterin Elke Holste. Alle wurden mit einer fünfseitigen Info übers Impfen belehrt. Weil es bisher keine Corona-Fälle in der Einrichtung gab, rechnete man eigentlich damit, später dranzukommen. Doch dann wurde es plötzlich