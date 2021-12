Großer Andrang in den Apotheken: Ab 1. Dezember gilt das gelbe Impfheft nicht mehr, zumindest nicht bei Corona-Kontrollen in Baden-Württemberg. Der Nachweis, geimpft zu sein, soll fortan nur noch digital möglich sein, mit dem Handy, der entsprechenden App darauf, oder mit einem ausgedruckten QR-Code. Damit ist die Übergangszeit geendet, in der bei 3G- und bei 2G-Bereichen auch das gelbe Impfbuch anerkannt wurde.

