Was kommt an Heiligabend auf den Teller? Was gibt es an den Weihnachtsfeiertagen zu essen? Während es in manchen Familien schon seit Jahren feststeht, probieren andere etwas Neues aus. Einer, der das ganz genau weiß, ist Metzger Werner Häfele. Erzählt er, welchen Aufwand die Weihnachtszeit für einen Metzger bedeutet, steht einem vom bloßen Zuhören der Schweiß auf der Stirn.

„Wissen Sie“, beginnt er am Telefon, „uns ist es am liebsten, wenn Heiligabend auf einen Dienstag fällt. Das