In der Weihnachtsbäckerei: Realschüler aus Winnenden backen für Bedürftige

Neuntklässler der Geschwister-Scholl-Realschule haben Bewohnern vom Haus im Schelmenholz und Kunden des Tafelladens eine Freude zur Weihnachtszeit bereitet. Das berichtet Renate Klopfer per E-Mail.

Demnach war nach Recherche und Ideensammlung der Schüler sofort klar, dass sie gerne ältere und bedürftige Menschen beschenken möchten. Bei einer Führung durch den Tafelladen erfuhren die Schüler, dass man durch die aktuelle Flüchtlingswelle, insbesondere durch viele Flüchtlinge aus der Ukraine, vor einer großen Herausforderung stehe.

Selbstgemachte Marmelade

Schnell machten sich die Schüler ans Werk, bereiteten selbst gebastelte Weihnachtskarten mit persönlichen Grüßen vor. Weihnachtlicher Duft strömte aus der Schulküche, wo große Berge an Teig verarbeitet wurden. Marmelade haben die Schüler in Töpfen gekocht und in verzierte Gläser abgefüllt.

236 Tüten gepackt

Die Leckereien wurden in Geschenktüten verpackt. Insgesamt haben die Neuntklässler 136 Tüten dem Haus im Schelmenholz persönlich überreicht, die an Heiligabend an die Bewohner ausgeteilt werden. Den Päckchen wurden eine kleine Papier-Krippe beigefügt, die den Heimbewohnern die Frohe Botschaft von Weihnachten nahebringen soll. Die Winnender Tafel durfte sich über weitere 100 Tüten mit Selbstgebackenem freuen.

Mit dem Projekt lernten die Schüler, ihre eigenen Fähigkeiten einzusetzen, und durch ihr eigenes Handeln konnten sie damit anderen eine kleine Freude bereiten.