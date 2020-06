Sie stammt aus Ibbenbüren, einer ehemaligen Bergbaustadt in Nordrhein-Westfalen, hat in Heilbronn studiert, ein Jahr in Thailand gelebt – und ist binnen zwei Jahren eine glühende Verfechterin der lebendigen Winnender Innenstadt und ihrem sympathischen Maskottchen, dem Winnender Mops geworden. Johanna Widulski ist 32 Jahre alt und hat sich schon 2018 selbstständig gemacht. Allerdings sehr vorsichtig, erst einmal mit einer Boutique in der Boutique bei der Grande Dame der Winnender Modewelt,