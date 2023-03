Information für Eltern: Streik in mindestens sieben Kitas in Winnenden am 8.3.

Während der derzeit laufenden Tarifverhandlungen zwischen den beteiligten Gewerkschaften und den kommunalen Arbeitgebern wird es voraussichtlich erneut zu Warnstreiks kommen. Darüber informiert die Pressestelle der Stadt Winnenden. Betroffen sein könnten auch kommunale Kindertageseinrichtungen und die Schulkindbetreuung in Winnenden am Mittwoch, 8. März.

Appell an Eltern: Kinder zur Einrichtung begleiten

Die Stadt Winnenden bittet daher Eltern, Vorsorge für den Fall zu treffen, dass der Kindergarten oder die Einrichtung der Schulkindbetreuung ihres Kindes geschlossen bleibt. Es sei möglich, dass in mehrgruppigen Kindertageseinrichtungen der Betrieb in einer Gruppe stattfinden kann, eine andere Gruppe in derselben Einrichtung allerdings streikbedingt geschlossen bleibt. Dies sei davon abhängig, welche Erzieherinnen/Erzieher der einzelnen Einrichtungen sich am Streik beteiligen.

Die Stadtverwaltung bittet die betroffenen Eltern, ihr Kind zum Kindergarten und zur Schulkindbetreuung zu begleiten und sich zu vergewissern, ob der Kindergartenbetrieb stattfindet beziehungsweise ob die Gruppe des jeweiligen Kindes eine Betreuung gewährleisten kann. Sofern Einrichtungen der Schulkindbetreuung bestreikt und geschlossen werden müssen, erfolgt in der jeweiligen Einrichtung auch keine Essensausgabe.

Teils nur Gruppen zu oder kürzere Öffnungszeiten

Folgende Kindertageseinrichtungen der Stadt Winnenden sind nach derzeitigem Stand (von Dienstagmittag) in unterschiedlicher Weise vom Warnstreik am Mittwoch, 8. März, betroffen: