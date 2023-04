Interessenten aus Winnender Umkreis: Endspurt beim Rathaus-Verkauf in Hanweiler

Knapp drei Wochen sind es noch, ehe feststeht, wer den Zuschlag für das alte Rathaus in Winnenden-Hanweiler bekommt. Wir haben nachgefragt, wie es in der Zwischenzeit um die Nachfrage bestellt ist.

Die Stadt bietet das Gebäude mit dem markanten Glockenturm seit Anfang des Jahres an, da sie selbst keine Verwendung mehr für das ehemalige Verwaltungshaus hat. Und auch in Hanweiler selbst haben sich keine Vereine aufgetan, die Interesse daran gezeigt haben. Zwar handelt es sich dabei um ein „Juwel“, wie Ralf Köder, Leiter vom Amt für Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr sagt, doch muss im Inneren einiges getan werden.

Kein Grund zur Besorgnis

Am Telefon erzählt Köder, dass er nach wie vor positiv gestimmt ist, hinsichtlich des Verkaufs. „Wir haben viele Interessenten. Auch ernsthafte“, weiß der Amtsleiter. Diese kommen hauptsächlich aus dem Winnender Umkreis. Dennoch ist es so, dass momentan noch kein offizielles Angebot vorliegt. Für Ralf Köder ist das jedoch kein Grund zur Sorge. Im Gegenteil. „Wir hatten vor fünf Jahren einen ähnlichen Fall beim Verkauf des Feuerwehrgerätehauses in Hanweiler“, erinnert er sich. Auch dort sei es so gewesen, dass die Gebote erst ganz zum Schluss eingetrudelt sind.

Köder vergleicht das Prozedere mit einer Zwangsversteigerung. Auch dort sei es so, dass alle Interessenten in den letzten Minuten vor Fristende bieten, erst dann aktiv werden. „So ähnlich stell ich mir das auch beim Rathaus vor“, sagt er.

Mindestgebot liegt bei 120 000 Euro

Das Mindestgebot liegt bei 120 000 Euro, wobei jeder Interessent nur ein Angebot abgeben darf. Noch bis zum 30. April läuft das Verfahren.