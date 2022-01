Durchkreuzt Corona noch so viele Reisepläne, so sollen es die Menschen wenigstens „Mit der VHS um die Welt“ schaffen. So lautet der Titel des neuen, international geprägten Programms der Volkshochschule für Winnenden, Leutenbach und Schwaikheim. Was auffällt: Die Online-Kurse, ob beim Kochen oder Sprachenlernen, haben sich im dritten Jahr der Pandemie etabliert – und werden diese überdauern, ist sich VHS-Leiter Andreas Frankenhauser sicher.

Bei Online-Vorträgen erreicht die VHS