Die Schule beim Jakobsweg hat seit kurzem einen ganz besonderen Mitschüler. Er heißt Joko und kommt auf vier Pfoten daher. „Wenn man so will, absolviert er gerade ein Praktikum an unserer Schule. Die offizielle Ausbildung zum Schulhund folgt“, erzählt Sonderschullehrer Samuel Krusemark. Bei ihm ist Joko der Schulhund zu Hause, wenn er gerade nicht auf dem Pausenhof umherschnüffelt. „Joko schläft bei mir. Morgens bringe ich ihn mit an die Schule, dort ist er dann bei mir immer im Unterricht