Die Online-Wahl zum 14. Jugendgemeinderat Winnenden beginnt nun definitiv am Freitag, 4. Februar, und endet am 21. Februar. Der Start war verschoben worden, weil sich bis zum ersten Stichtag nur 16 Bewerber gemeldet hatten, gerade so viele, wie das Gremium Sitze hat.

In Winnenden sind nun 1869 Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 13 und 19 Jahren berechtigt, ihre offiziellen Vertreter zu bestimmen. Die Briefe mit dem Code, der die Wähler zur virtuellen Stimmabgabe im Internet