Genau zwei Wochen ist es her, dass Saharastaub den Himmel über dem Rems-Murr-Kreis rot gefärbt hat, auf Fensterscheiben, Wintergärten und Autos sich bräunliche Ablagerungen festgesetzt haben. In diesen Tagen ist die zweite Staubwolke im Anmarsch. Das bedeutet Hochbetrieb für Autowaschanlagen. „Seit zwei Wochen ist hier extrem viel los“, erzählt Kevin Schrof, Anwendungstechniker der Firma Kärcher, und deutet in Richtung Clean Park an der Marbacher Straße. Teilweise haben sich dort lange