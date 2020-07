Kärcher für Familienfreundlichkeit ausgezeichnet

Ist Kärcher besonders familienfreundlich? Auf jeden Fall macht die größte Winnender Firma einiges dafür: Teilzeitmodelle und flexible Arbeitszeiten bietet sie Mitarbeitern an, wie Kärcher in einer schriftlichen Pressemitteilung erklärt. Kärcher bezuschusst in Deutschland die Kinderbetreuung und organisiert Ferienprogramme für die Kinder von Mitarbeitern. Zum Angebot des Familienunternehmens zählen künftig unter anderem auch die Weiterentwicklung des Modells „Führung in Teilzeit“, die Einführung von „Vätergesprächen“ vor der Geburt eines Kindes, in denen werdende Väter bei der Entscheidung für „Vätermonate“ unterstützt werden, sowie der Ausbau und die Erweiterung der Kinderbetreuung.

Verleihung online

Diese Familienfreundlichkeit wird von außen bestätigt. Kärcher wurde bereits zum dritten Mal mit dem Zertifikat zum „audit berufundfamilie“ für eine familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik ausgezeichnet. Der Weltmarktführer für Reinigungstechnik erhielt das Gütesiegel erstmalig im Jahr 2013 und konnte die Auszeichnung seitdem alle drei Jahre bei den turnusmäßigen Re-Auditierungen erfolgreich bestätigen. Die Verleihung fand erstmals in der 22-jährigen Geschichte des Audits im Rahmen eines Zertifikats-Online-Events statt.

„Als Familienunternehmen haben wir den Anspruch an uns selbst, in besonderem Maße Verantwortung für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu übernehmen. Gerade jetzt in der Corona-Krise sehen wir, wie wichtig eine an den Bedürfnissen der Menschen orientierte Personalpolitik und Unternehmenskultur ist, in der die Vereinbarkeit von Beruf und Familie einen festen Platz hat“, sagt Rüdiger Bechstein, Personalleiter bei Kärcher. „Die Zertifizierung ist eine schöne Bestätigung unserer Vereinbarkeitspolitik.“

Das „audit berufundfamilie“ erfasst die im Unternehmen angebotenen familien- und lebensphasenbewussten Maßnahmen, entwickelt systematisch das betriebsindividuelle Potenzial und sorgt mit verbindlichen Zielvereinbarungen dafür, dass Familienbewusstsein in der Organisationskultur verankert wird. Nach erfolgreichem Abschluss dieses Prozesses erteilt ein unabhängiges, mit Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Verbänden besetztes Kuratorium das Zertifikat. Die praktische Umsetzung wird von der Berufundfamilie Service GmbH jährlich überprüft. Nach drei Jahren können im Rahmen einer Re-Auditierung weiterführende personalpolitische Ziele vereinbart werden. Nur bei einer erfolgreichen Re-Auditierung darf der Arbeitgeber das Zertifikat weiter führen. Seit der Einführung des Audits im Jahr 1998 wurden rund 1800 Arbeitgeber mit dem Zertifikat ausgezeichnet.

Die Firma Kärcher

Kärcher beschäftigt heute über 13 500 Mitarbeiter weltweit in 72 Ländern mit mehr als 130 Gesellschaften. Im vergangenen Jahr erzielte das Familienunternehmen mit 2,578 Mrd. Euro erneut einen neuen Umsatzrekord. Das Produktprogramm umfasst Hoch- und Höchstdruckreiniger, Sauger für vielfältige Einsatzzwecke, Dampfreiniger, Kehr- und Scheuersaugmaschinen, Kfz-Waschanlagen einschließlich SB-Technik, industrielle Reinigungstechnik für Spezialanwendungen, Reinigungsmittel, Anlagen zur Trink- und Brauchwasseraufbereitung, Wasserspender und Luftreiniger, Software für Flotten- und Prozessmanagement, Pumpen- und Bewässerungssysteme sowie Geräte für die Grünpflege. Bestmöglich aufeinander abgestimmte Produkte und Zubehöre gehen einher mit umfassender Beratung und zielgruppengerechtem Service.