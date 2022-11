Kärcher-Spezialisten entfernen Graffiti von Wänden der Sternwarte Stuttgart

Anlässlich des 100. Geburtstags der Sternwarte Stuttgart haben Kärcher-Spezialisten die Reinigung der mit Graffiti bedeckten südöstlichen Fassade des denkmalgeschützten Gebäudes übernommen. Sebastian Wein berichtet im Auftrag der Winnender Firma über ein neues Kapitel ihres Kultursponsorings.

„Wir freuen uns sehr über die Unterstützung von Kärcher. Der Reinigungseffekt auf der Fassade ist überdeutlich und nun leuchtet endlich wieder der historische Sandstein, der viele Jahre unter den Graffiti und Schmutzschichten verborgen war“, erklärte Dr. Christiane Lerch, Geschäftsführerin des Vereins Schwäbische Sternwarte.

Mit wenig Druck auch pflanzlichen Bewuchs weggedampft

Das Reinigungsverfahren bestand aus zwei Schritten. Zuerst entfernten die Kärcher-Experten biologischen Bewuchs und lose Ablagerungen auf der Sandsteinoberfläche und dem Betonbau im mittleren Bereich der Fassade. Hierfür kam ein Heißwasser-Hochdruckreiniger in der schonenden Dampfstufe mit 95 Grad und einem Oberflächendruck von nur 0,5 bis 1 Bar zum Einsatz. Neben der Beseitigung der Verschmutzungen verzögert der Dampf auch die Wiederansiedlung der Vegetation, da tiefer sitzende Sporen durch die hohen Temperaturen vernichtet werden. Die Heißdampfreinigung gehört zu den wirkungsvollsten und zugleich schonendsten Reinigungstechniken und ist nicht mit der Hochdruckreinigung gleichzusetzen.

Im Anschluss wurde der Sandstein von großflächigen Graffiti sowie vereinzelten Gipskrusten mit dem sogenannten Niederdruck-Mikropartikelstrahlverfahren befreit. Das Verfahren funktioniert vom Grundsatz her ähnlich wie Sandstrahlen, nur dass deutlich sensibler vorgegangen wird. Mit lediglich 1 bis 1,5 Bar und dem feinen Aluminiumsilikat mit einer Korngröße von 40 bis 80 Mikrometern als Strahlmittel kann auf Naturstein präzise gearbeitet werden, so dass nur der Schmutz entfernt wird und die Originalsubstanz dabei unbeschädigt bleibt. Die Graffiti auf dem gealterten Betonanbau wurden hingegen nicht abgereinigt, sondern werden überstrichen, was der üblichen Verfahrensweise entspricht.

In der 100 Jahre alten Sternwarte gibt's im Winter auch "Sonnenführungen"

Die Sternwarte bietet bei freiem Himmel jeden Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstag abendliche Führungen an, von März bis Oktober an Sonntagen auch Sonnenführungen tagsüber. Das Jubiläum wird mit einer Reihe an Veranstaltungen und einer Vortragsreihe mit dem Titel „100 Jahre Sternwarte Stuttgart“ gefeiert. Die Sternwarte informiert dazu auf ihrer Webseite www.sternwarte.de.