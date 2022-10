Kärcher und Co: Wie kommen Winnender Firmen durch den Corona-Winter?

Die Corona-Welle ebbt momentan wieder ab. Im privaten Umfeld hört man jedoch, im Gegensatz zum Sommer, immer wieder von Infektionen. Wie reagieren Firmen auf die ungewisse Lage? Arbeiten die Mitarbeiter wieder verstärkt im Home-Office? Gibt es ausreichend Corona-Tests, und was ist mit Dienstreisen? Wir haben bei Kärcher, Fessmann und der Stadtverwaltung nachgefragt.

Bei Kärcher sind Videokonferenzen fest im Alltag etabliert

Anouk von Hochmeister ist beim Reinigungsspezialisten Kärcher unter anderem für die Corona-Kommunikation zuständig. Demnach biete das Unternehmen seinen Mitarbeitern nach wie vor kostenlose Corona-Tests an. Und auch Auslandsreisen finden statt, und das schon seit vielen Monaten wieder, „wenn besonders der persönliche Kontakt wichtig ist - ansonsten sind Videokonferenzen fest in unserem Arbeitsalltag etabliert“.

In allen Bereichen, in denen es möglich ist, habe Kärcher flexible Arbeitsmodelle eingeführt, die auch ein Arbeiten aus dem Home-Office ermöglichen. „Ob jemand an Corona erkrankt ist, dürfen wir als Arbeitgeber nicht abfragen; aktuell merken wir aber keine krankheitsbedingten Einschränkungen in unseren Abläufen“, antwortet die Pressesprecherin auf die Frage, ob es größere Ausbrüche im Unternehmen gegeben hat.

Mitarbeiter der Stadtverwaltung tragen momentan wieder verstärkt eine Maske

Die Mitarbeiter der Stadtverwaltung erhalten auf Wunsch Corona-Selbsttests, schreibt Pressesprecherin Franziska Götz auf Nachfrage. Wie häufig sie sich testen, werde ihnen dabei selbst überlassen. „Auch FFP2-Masken werden den Mitarbeitenden der Stadtverwaltung auf Wunsch bereitgestellt. Aktuell tragen Mitarbeitende wieder vermehrt freiwillig Masken“, hat die Pressesprecherin festgestellt.

Aus Energiespargründen: Freitags im Home-Office

Ebenso nehmen in letzter Zeit Online-Besprechungen wieder zu, man trifft sich jedoch auch in Präsenz. Seit der vergangenen Woche bietet die Stadtverwaltung ihren Mitarbeitern laut Götz außerdem aus Energiespargründen an, freitags im Home-Office zu arbeiten. „Wir können so die Wochenendabsenkung der Heizung von Donnerstagabend bis Montagmorgen verlängern“, erklärt sie. Nur die Bürgerservicestelle, das Trauzimmer und der Sitzungssaal sind dann freitags noch auf 19 Grad beheizt.

Darüber hinaus nutzen einige Mitarbeiter die Möglichkeit, von zu Hause aus zu arbeiten. Je nach Bereich ist jedoch eine zeitweise Anwesenheit im Rathaus erforderlich, um Termine mit Bürgern wahrzunehmen.

Hybride Gemeinderatssitzungen sind momentan nicht möglich

Wie bei anderen Arbeitgebern auch, kommt es natürlich auch innerhalb der Stadtverwaltung immer wieder zu Corona-Infektionen. „Bisher kam es jedoch nicht zu nachvollziehbaren Infektionsketten innerhalb der Verwaltung oder nach Gemeinderatssitzungen“, schreibt Franziska Götz. Die Sitzungen haben von Mai 2020 bis April 2022 „hybrid“ stattgefunden. Gemeinderäte und Mitarbeiter der Stadtverwaltung waren teilweise vor Ort im Sitzungssaal und teilweise vom heimischen Computer aus zugeschaltet. „Leider ist dies momentan noch nicht wieder möglich“, so Götz.

Die Stadtverwaltung sei außerdem durch die Arbeitsschutzverordnung dazu verpflichtet, eine „Gefährdungsbeurteilung“ hinsichtlich des Coronavirus zu erstellen. Diese arbeiten Verantwortliche gemeinsam mit einem Hygienekonzept momentan aus. Es soll regelmäßig weiterentwickelt, angepasst und mit dem Personalrat abgestimmt werden.

Keine Testpflicht oder feste Testregelungen

Im Industriegebiet in Birkmannsweiler fertigen die Mitarbeiter der Firma Fessmann unter anderem Koch- und Backanlagen. Eine offizielle Vorgabe, wie oft sich die Mitarbeiter testen müssen, oder gar eine Testpflicht gibt es auch dort nicht. Das berichtet der kaufmännische Leiter des Unternehmens, Christoph Kuntz. Demnach hat sich auch in diesem Unternehmen, wo immer möglich, das mobile Arbeiten etabliert. Viele Mitarbeiter nutzen dies, soweit die Betriebsvereinbarung es zulässt, auch aus, schreibt Kuntz. Änderungen, zum Beispiel die intensivere Nutzung von Home-Office, hält man sich offen, etwa bei deutlich steigender Infektionslage. Wie auch Kärcher setzt Fessmann wieder auf Auslandsreisen, vermehrt jedoch auf Videokonferenzen. Größere Corona-Ausbrüche hat es laut Kuntz im Unternehmen bisher nicht gegeben, nur vereinzelte Infektionen.