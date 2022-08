Kärcher will CO2-Emissionen spürbar reduzieren

Die Firma Kärcher hat eigenen Angaben zufolge 2021 ihren „absoluten Ausstoß an produktionsbedingten CO2-Emissionen um mehr als 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr“ reduziert – „und das trotz eines höheren Produktionsvolumens“. In seiner Pressemitteilung verweist das Unternehmen auf den nun vorgelegten Nachhaltigkeitsbericht. Ausschlaggebend für die positive Entwicklung war demnach „insbesondere die Umstellung auf grünen Strom an zahlreichen Standorten“. Kärcher plane eine weitere Verringerung der entsprechenden Emissionen bis 2030 um 42 Prozent.

Lieferkette optimieren

„Bis 2025 nimmt das Familienunternehmen außerdem seine vor- und nachgelagerten Emissionen in den Blick, macht sie transparent und optimiert seine Lieferkette im Hinblick auf Nachhaltigkeit“, heißt es in der Mitteilung, und weiter: „Die Folgen des Klimawandels sind nur zu lösen, wenn auch die Wirtschaft entschlossen handelt.“

Die unternehmensweiten Reduktionsziele betreffen nach Unternehmensangaben sowohl produktionsbedingte Emissionen als auch Emissionen, die durch zugekaufte Energien entstehen. Mit der Reduktion verpflichtet sich Kärcher der „Science Based Targets initiative“ (SBTi). Die SBTi ist eine Zusammenarbeit des „Carbon Disclosure Project“ (CDP), des „Global Compact“ der Vereinten Nationen und des „World Wide Fund for Nature“. Die Initiative unterstützt Unternehmen auf wissenschaftlicher Basis, ihre Energieziele im Einklang mit dem 1,5-Grad-Ziel des Pariser Abkommens von 2015 festzulegen.

Drei zentrale Initiativen

Die Nachhaltigkeitsstrategie von Kärcher besteht aus drei zentralen Initiativen: „Zero Emission“ fokussiert sich auf CO2-Reduktion. „Reduce, Reuse, Recycle“ zielt auf Abfallvermeidung und den effizienten Einsatz von Rohstoffen. Und die Initiative „Social Hero“ widmet sich gesellschaftlichen Aspekten - etwa bei werterhaltenden Projekten wie der Reinigung von Baudenkmälern.