Das Stadtbauamt plant mit Hilfe einer Software die Sanierung von Straßen, Gehwegen und Feldwegen. Pro Jahr kommen so die größeren Stellen an die Reihe, die am dringendsten erledigt werden müssen. Dabei verlassen sich die Mitarbeiter nicht blind auf das Computerprogramm, sondern schauen sich persönlich die Vorschläge in der Prioritätenliste an, prüfen – „und fügen eigene Ideen ein“, so Peter Bulling von der Bauverwaltung im Gemeinderat. Denn auch dort, wo Leitungen ausgetauscht oder neu