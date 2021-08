„Hier war mein Klassenzimmer“, sagt Stadtrat Hans Ilg bei der Besichtigung eines Raums im Altbau der Kastenschule. Er erkannte ihn an der Lage und am Raumzuschnitt. Sonst sieht man nach der Sanierung nur noch wenig von der alten Substanz vom Ende des 19. Jahrhunderts. Längst weg sind die Öfen in den Zimmern, an die sich Ilg und sein Schulkamerad Klaus Hägele, seit vielen Jahren Bauamtsleiter der Stadt Winnenden, ebenfalls erinnern.

Die Flure sind jetzt nicht mehr düster, sondern hell