Katastrophenschutz in Winnenden: 15 Sirenen sollen her

Lange Zeit waren Sirenen auf Gebäuden oder an Masten zur Warnung der Bevölkerung nicht mehr gewünscht. Schließlich gibt es inzwischen Apps für das Smartphone und andere Warnsysteme. Die Flutkatastrophe im Ahrtal hat jedoch gezeigt, dass die Warnung über solche Kanäle (noch) nicht funktioniert. Gerade wenn ein solches Ereignis in der Nacht eintritt. Nun soll im Notfall wieder der schrille Ton einer Sirene auf eine Gefahrensituation hinweisen. Denn die Stadt bereitet sich auf einen Notfall vor.

Über 5000 Euro pro Sirene fällig

Der Landkreis hat ein Schallgutachten in Auftrag gegeben, das inzwischen vorliegt. Ergebnis: Um Winnenden abzudecken, sind 15 Sirenen notwendig. Diese sollen den Menschen dazu bringen, sich in einem weiteren Schritt zu informieren, was los ist. Zum Beispiel über besagte Warnapps oder das Radio. „Es gibt auch Systeme, mit welchen Sprachdurchsagen möglich wären“, berichtete Ordnungsamtsleiterin Beatrice Hertel in der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend. Diese werden vom Landkreis allerdings nicht präferiert, da sie unter anderem, was die Hörbar- und Verständlichkeit angeht, noch nicht ausgereift seien. Entschieden hat sich der Landkreis für die Firma Hörmann. Der Angebotspreis liegt laut Sitzungsvorlage bei 5151,51 Euro brutto pro Sirene. Auf die Stadt Winnenden würden Kosten in Höhe von 77.272,65 Euro für die Ausstattung zukommen, zusätzlich berechnet die Firma circa 65.000 Euro für die Installation, wobei die genauen Kosten erst nach Vorortterminen feststehen.

Die Gemeinderäte waren sich einig, dass die Beschaffung sinnvoll wäre, die Stadt mit der Firma Kontakt aufnehmen soll. Die Sirenenstandorte sollen in einem weiteren Schritt final festgelegt werden.

FDP-Rat Dr. Jürgen Hägele erklärte zudem, dass die Sirenen nur ein Baustein eines Warnsystems sind. „Es muss auch rechtzeitig gewarnt werden. Man kann nur hoffen, dass dies hier, im Gegensatz zum Ahrtal, geschieht, wenn je etwas sein sollte.“