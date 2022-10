Katastrophenschutz: Winnenden (noch) nicht auf großen Stromausfall vorbereitet

Wie abhängig wir vom Strom aus der Steckdose sind, merken wir erst dann, wenn er ausfällt. Je länger ein Stromausfall dauert, desto gefährlicher wird es. Auf Föhn und Kaffeemaschine lässt sich im Zweifel auch länger als 24 Stunden verzichten, bei der Heizung oder gar medizinischen Geräten im Pflegeheim sieht es schon anders aus. Dann sind schnell Menschenleben in Gefahr. Bislang sind die Kommunen auf den Krisenfall nicht vorbereitet.

Feuerwehr-Kommandant Yosh Dollase geht, der Gefahren-, Katastrophen- und Krisenmanagement studiert hat, hält derartige Ereignisse in der nahen Zukunft für alles andere als unwahrscheinlich und zitiert bei einem Pressegespräch am Dienstag im Rathaus das Crisis Prevention Fachportal für Gefahrenabwehr, Innere Sicherheit und Katastrophenhilfe damit, dass „binnen der nächsten fünf Jahre mit einem europaweiten Blackout zu rechnen“ sei (was Stadtwerke-Geschäftsführer Stefan Schwarz allerdings, zumindest flächendeckend, aktuell für „nahezu ausgeschlossen“ hält).

Mögliche Ursachen für größere Stromausfälle: Naturkatastrophen und extreme Wetterereignisse wie im Ahrtal 2021, technisches oder menschliches Versagen, Netzüberlastungen oder Störungen der Systembilanz oder „vorsätzliche Handlungen“ wie ein terroristischer Angriff, Erpressung oder Sabotage.

Ein Schlüsselelement: Netzersatzanlagen zur Notstromversorgung

Unter Federführung von Dollase erarbeitet die Stadt Winnenden aktuell einen millionenschweren Notfallplan. Ein Schlüsselelement: Die Beschaffung von Netzersatzanlagen – leistungsfähigen, kraftstoffbetriebenen Notstromaggregaten – für die kritische Infrastruktur.

Denn während zum Beispiel im Rems-Murr-Klinikum bei einem Blackout sofort die Ersatz-Stromquellen im Keller zu sprudeln beginnen würden (hier gibt es die entsprechenden Netzersatzanlagen schon), blieben im Winnender Rathaus die Lichter aus. Dabei sollte hier theoretisch der Krisenstab der Verwaltung zusammentreten (wenn denn dessen Mitglieder überhaupt erreicht würden – aktuell wäre das nach einem Zusammenbruch des Telefonnetzes ebenfalls nicht möglich, weshalb sie nach Dollases Plan mit Funkgeräten ausgestattet werden sollen).

Von bis zu 14 neu zu beschaffenden Netzersatzanlagen ist ungefähr die Rede, teils mobil, teils stationär. Sie könnten außer am Rathaus unter anderem am Bauhof der Stadt, an ausgesuchten Mehrzweckhallen, den Feuerwehrgerätehäusern der Abteilungen Buchenbach und Zipfelbach (die Abteilung Stadtmitte verfügt schon über ein Aggregat) an einer Tankstelle oder bei den Stadtwerken zum Einsatz kommen.

Durch die Netzersatzanlagen soll im Katastrophenfall die Arbeitsfähigkeit der Verwaltung aufrechterhalten werden. In den Hallen sollen Notunterkünfte entstehen können, in denen bis zu fünf Prozent der Winnender Bevölkerung versorgt werden können, also rund 1500 Menschen. Außerdem sollen die Feuerwehren einsatzfähig bleiben und ihre Zentralen als „Leuchttürme“ für die Bevölkerung dienen, Kraftstoff verfügbar bleiben und, hier kommen die Stadtwerke ins Spiel, die Wärmeversorgung aufrechterhalten werden.

Die Stadtwerke Winnenden sollen die Beschaffung übernehmen, wenn genau feststeht, wie viele Netzersatzanlagen Winnenden benötigt. Bei 15 Stück könnten sich die Kosten auf mehr als vier Millionen Euro belaufen – noch nicht eingerechnet, dass an einigen Gebäude erst einmal der passende Anschluss geschaffen werden müsste.

Yosh Dollase: „Jede Gemeinde ist für sich selbst verantwortlich“

Der Aufwand ist groß, finanziell wie zeitlich, zumal der Notfallplan über das Beschaffen der Hardware weit hinausgeht. Der Feuerwehrkommandant tritt dennoch vehement dafür ein, dass sich die Stadt, aber auch ihre Bürger für einen möglichen Krisenfall gut vorbereiten. „Jede Gemeinde ist für sich selbst verantwortlich“, sagt er, „wir können nicht mit der Hilfe anderer rechnen“. Zumal, wenn der Strom so großflächig ausfällt, dass die umliegenden Städte und Gemeinden ebenfalls betroffen sind.

Im Gemeinderat am Dienstagabend traf Dollase auf breite Zustimmung, das Notfallkonzept weiterzuverfolgen. Auch den Plänen, 15 Sirenen zur Bevölkerungswarnung zu besorgen, stimmten die Stadträte zu.