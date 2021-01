Es fühlt sich an wie ein schaler Traum, aber es ist Wirklichkeit: Kati schließt ihr Bistro im Winnender Olympia-Kino noch in diesem Jahr. In zwei Jahren wird die Wirtin Kati Spataro 70 Jahre alt, was bedeutet, dass man in den nächsten Jahren ohnehin mit einem Ende oder einem Pächterwechsel in der Kulturkneipe hätte rechnen müssen. Jetzt kommt die Schließung überraschend früh. Hat Corona der Kneipe den Garaus gemacht? „Nein“, sagt Kati. Sie ist eine gestandene Wirtin, hat schon viel erlebt