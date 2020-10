Zwei Fragen drängen sich beim Kebap-Palace 38 auf: Wie kommt jemand auf die Idee, in dieser ungünstigen Lage an der Ecke Bachstraße/Waiblingerstraße ein türkisches Restaurant zu eröffnen? Und: Warum läuft dieser Kebap-Imbiss trotz dieses Standorts und trotz der großen Konkurrenz in der Stadt wirklich gut? Beides hat mit der Gründerin und Seele des Restaurants zu tun – mit der 63-jährigen Winnenderin Zehra Ünsal, die auf einem großen Bauernhof in der Türkei aufgewachsen ist und seit über vier