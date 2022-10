Kein Sporthandel für Winnender Holzmarkt: Kehrt trotzdem bald mehr Leben ein?

Der Wunsch nach einem Sportgeschäft am Holzmarkt erfüllt sich mit ziemlicher Sicherheit nicht. Dennoch tut sich etwas im Quartier an der Ringstraße. Schon bald könnte dort mehr Leben einkehren. Gespräche mit Einzelhändlern laufen.

Im vergangenen Jahr sind die Ersten dort eingezogen. Beispielsweise die Arztpraxis Schlüter, die urologische Praxis von Dr. Michels, Dr. Hofstadler oder das Modegeschäft von Andy Kalb. Letzterer hat gegenüber unserer Zeitung in der Vergangenheit bereits erzählt, dass es für ihn am neuen Standort super läuft.

Ein Interessent kurz vor der Unterschrift

Ansonsten herrscht im Gebiet momentan eher Leere. In Zeiten von Corona und Ungewissheit, was Energiekosten und Inflation betrifft, sicher kein leichtes Unterfangen, Händler oder Dienstleister für die Räumlichkeiten zu gewinnen. Und doch scheint es gelungen zu sein, jemanden zu finden.

„Es gibt einen Interessenten. Mit diesem sind die Gespräche auch schon weit fortgeschritten“, berichtete Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Um welches Gewerbe oder welchen Dienstleister es sich dabei handelt, wollte er jedoch nicht verraten. Klar ist jedoch: Ein Sporthändler, wie ursprünglich angestrebt, wird es nicht.

Deshalb haben die Gemeinderäte nun dafür gestimmt, dass in die große, freistehende Fläche auch ein sportartikelferner Handel einziehen darf. Dies bedurfte einer Änderung des Bebauungsplans.

Wirtschaftsförderer Timm Hettich bedauert im Gespräch mit unserer Zeitung nach wie vor, dass kein Sporthändler gefunden wurde. „Es gab den klaren Wunsch, dass ein Sportgeschäft die größte Fläche übernimmt“, erzählt er am Telefon.

Selbst hat Hettich sämtliche Sporthändler in der Gegend kontaktiert. Es habe zwar keine Luftsprünge gegeben, aber leichtes Interesse. Mehreren Interessenten hat er gar die Räume gezeigt. Dann kam die Corona-Pandemie und der Online-Handel boomte mehr denn je. „Ab diesem Zeitpunkt war es nahezu unmöglich, jemanden zu finden“, sagt Hettich. Zuvor soll, wie man hört, eine große Sportgeschäftskette Interesse gezeigt haben.

Da daraus allerdings nichts wurde, habe man sich überlegt, ob man weiter sucht oder die Fläche für andere Handelszweige freigibt. „In die größte Fläche mit etwa 700 Quadratmetern sollte der Sporthändler rein. Wenn diese freisteht, dann schadet es allen“, begründet Hettich.

Öffnung im Frühjahr 2023?

Er ist positiv gestimmt, dass es in nächster Zeit zu einer Einigung kommt. „Insgesamt stehen noch vier Flächen frei. Wir haben ein paar Interessenten“, sagt der Wirtschaftsförderer. Vielleicht also ziehen auf einen Schlag gleich mehrere Händler an den Holzmarkt. Um welches Handelsgewerbe es sich dabei jeweils handelt, will Hettich nicht verraten. Nur so viel: „Ein wenig hat es schon mit Sport zu tun“, sagt er. Nach wie vor sucht man auch einen Gastronomen. „Der Plan sieht ein Tagescafé vor“, erzählt er.

Auch hier laufen Gespräche. Kommt es in nächster Zeit zum Zuschlag, wird es allerdings trotzdem noch etwas dauern, bis Gäste und Kunden die Läden betreten können. „Um den Händlern größtmöglichen Gestaltungsspielraum zu lassen, befinden sich die Flächen noch im Rohbau. Sie werden also nicht von heute auf morgen öffnen können. Ich bin aber zuversichtlich, dass es im Frühjahr 2023 klappt“, blickt Timm Hettich voraus. Bauträger Rainer Class erzählt, dass vier Flächen unterschiedlicher Größenordnung zur Verfügung stehen (unter anderem 100, 200 und 700 Quadratmeter). „Für alle Flächen befinden wir uns in Gesprächen. Auch für die Gastronomiefläche. Das ist in diesen Zeiten ein gutes Zeichen“, sagt er. Zum Stand der Verhandlungen hält er sich noch bedeckt.