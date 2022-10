Kein TÜV mehr für die Rutsche im Wunnebad Winnenden: Was wird aus den gelben Wahrzeichen?

Sie ist eine Attraktion und auch optisch so etwas wie ein Markenzeichen des Wunnebads: die kurvenreiche Wasserrutsche im Erlebnisbecken. Doch sie ist nun mehr als 30 Jahre alt und nicht mehr sicher: Der Tüv wollte sie eigentlich schon im Mai 2022 außer Betrieb nehmen, denn der Prüfingenieur sah zu viele Schäden an der Treppe, in den Rutschwannen aus dem Material GFK, das ist ein glasfaserverstärkter Kunststoff, und auch eine Gefahr in der Ampelanlage, die nicht mehr den Sicherheitsregeln entspricht.

Wenn die Rutsche beispielsweise zu schnell freigegeben würde, könnte ein schneller Badegast auf einen langsamen draufrutschen oder spätestens im Becken mit ihm zusammenprallen. Der Rekord liegt immerhin bei nur fünf Sekunden, in denen jemand einmal die 56 Meter lange Strecke hinuntergesaust ist. Der Durchschnittsrutscher braucht hingegen 11 bis 15 Sekunden, je kleiner und leichter, desto länger. Dies geht aus Fotos und Texten unseres Zeitungsarchivs hervor – die Zeitmessung selbst ist, obwohl 2015 erneuert, auch schon wieder kaputt.

Treppenkonstrukt verrostet, zu viele Kurven im Streckenverlauf

Aber nun mal ehrlich, bestand diesen Sommer eine Gefahr bei dem rasanten Vergnügen? Die Antwort lautet Nein. Der Tüv-Mann hat mit dem Stadtwerke-Statiker und Bäderleiter Sascha Seitz Sofortmaßnahmen besprochen, als klar war, dass die Treppe an sich nicht einsturzgefährdet ist, obwohl die Stahlstäbe der Unterkonstruktion durch das viele Chlor verrostet sind. Die Sicherheit beim Aufstieg war gewährleistet.

„In der ganzen Zeit, seit ich Bäderleiter bin, gab es keinen Unfall mit der Rutsche, obwohl die Rutschenhersteller mir jetzt sagten, dass sie zu viele Kurven hat.“ Die momentan geltende Norm könne nach der Sanierung aber eingehalten werden, indem im unteren Bereich gerade Elemente eingebaut werden. „Vielleicht hätte man sich in den Kurven extrem aufschaukeln und dann hinausfliegen können“, sagte Sascha Seitz auf Nachfrage des Aufsichtsratsvorsitzenden, Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth.

Noch ein Blick ins Zeitungsarchiv zeigt, dass sich in den mehr als 30 Jahren ihres Betriebs nur ein dokumentierter Unfall an der Rutsche ereignet hat, aber nur, weil ein Junge darin aufgestanden ist, sich auf den Rand gesetzt hat und von einem nachfolgenden Kind am Fuß berührt wurde. Dadurch fiel er auf den Boden, überstand den Unfall aber gut. Das muss im Jahr 1995 gewesen sein. Müßig zu sagen, dass Aufstehen in der Rutsche verboten ist.

Den Stadtwerken war aber dieses Jahr auch klar, dass der Betrieb 2023 vom Tüv nicht mehr erlaubt würde, nachdem schon seit einigen Jahren immer wieder Mängel repariert werden mussten. „Wir schliffen und klebten Risse und Löcher in den Rutschenteilen“, nannte Seitz ein Beispiel. Die Pumpe, die das Wasser nach oben befördert, wurde 2020 erneuert.

Kommt eine Variante für Waghalsige, die Looping-Rutsche?

Und was kommt jetzt? Das gleiche Modell oder etwas Nervenaufreibenderes? Im Sommer holte Sascha Seitz Angebote für die Sanierung ein. Einen Neubau fasste er nicht ins Auge, weil die Treppe und die Stahlkonstruktion, die die Rutsche hält, noch „vollkommen in Ordnung sind“, wie er im Aufsichtsrat der Stadtwerke am Donnerstagabend sagte. Gegenüber den Gemeinderäten frotzelte er allerdings, dass er gerne eine Looping-Rutsche gehabt hätte. Die gibt es nach Recherchen unserer Zeitung beispielsweise im Aqualand Köln. In die geschlossene Röhre starten die Wagemutigen senkrecht nach unten aus einer Kabine heraus, deren Boden aufklappt.

Der Aufsichtsrat hat sich also für eine neue Rutschwanne aus GFK entschieden, die Firma Aquarena liefert sie mitsamt Ampelanlage, Geschwindigkeitsmessung und Nebenleistungen zum Nettopreis von 147.200 Euro. Von Edelstahl rieten Seitz und Stadtwerke-Geschäftsführer Stefan Schwarz ab, weil er sich extrem aufheizen könne, sich aber grundsätzlich kalt anfühlt und so schwer ist, dass auch die Haltekonstruktion erneuert werden müsste. „Die bunte Variante auf GFK macht mehr Spaß“, versicherte Sascha Seitz. „Mit leichten Abplatzungen des Materials rechne ich erst in 15 Jahren.“

Seitz sucht nun noch Firmen, die die Unterkonstruktion der Rutsche aus verzinktem Stahl sandstrahlen, neu beschichten und anmalen, und die Treppenteile aus Beton sanieren und wasserfest und rutschhemmend beschichten. Die Gesamtkosten für die Sanierung sollen 250.000 Euro nicht überschreiten.

Da die Betonsanierung frostfreies Wetter erfordert, hofft Sascha Seitz, dass die Rutsche zum Beginn der Freibadsaison 2023, im Mai, auch wirklich betriebsbereit ist.

Aktueller Kostenstand für die Wunnebaderweiterung

Der Aufsichtsrat hieß die Sanierung einstimmig gut. Obwohl sie im Prinzip bedeutet, dass zur millionenschweren, derzeit laufenden Wunnebaderweiterung nun noch eine Viertelmillion obendrauf kommen könnte. Beruhigend war daher nur, dass der aktuelle Kostenstand bei 27,648 Millionen Euro liegt, durch ein sehr günstiges Angebot der Urbacher Firma SE Gebäudeautomation für die Mess-, Steuer- und Regeltechnik stehen auf dem Papier unterm Strich 100.000 Euro weniger als bei der vergangenen Beratung des Stadtwerke-Aufsichtsrats.