Turbulent ging es im Juli in der Drogenambulanz vor dem Winnender Zentrum für Psychiatrie (ZfP) zu. So stürmisch, dass am Ende die Polizei notwendig war, um die Wellen wieder zu glätten. Nun musste sich im Nachgang das Amtsgericht mit dem Geschehen auseinandersetzen.

Angeklagter seit etwa 15 Jahren opiumabhängig

Die Anklage, die den 40-jährigen Angeklagten vor den Richtertisch führte, lautete auf Hausfriedensbruch. Dass es für ihn auch hätte weit schlimmer kommen können,