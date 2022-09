"Kidical Mass": 35 Radler demonstrieren in Winnenden

35 Fahrradfahrer haben sich am Samstagmittag, 24. September, im Stadtgarten versammelt, um mit einem Zug („Kidical Mass“) durch die Innenstadt unter anderem für kinderfreundliche Verkehrsgesetze zu demonstrieren. Das erzählt die Winnenderin Helga Baier vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC).

Gefährliche Situation

„Wir sind nass geworden, leider waren nicht so viele Teilnehmer dabei wie erhofft. Das war wegen des Wetters aber erwartbar“, sagt sie. Begleitet wurde der Tross von zwei Polizeiautos, je eines an der Spitze und am Ende. „Im Adelsbach ist es trotzdem zu einer gefährlichen Situation gekommen. Ein Autofahrer wollte die zwei Minuten nicht warten und ist dann quasi mitten durch den Zug gefahren“, bedauert Baier.